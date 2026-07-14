La Coordinadora Cántabra de Pensionistas inicia la recogida de firmas para equiparar las pensiones mínimas al SMI

La Coordinadora Cántabra de Pensionistas inicia la recogida de firmas para la ILP que reclama que el Gobierno de Cantabria complemente las pensiones mínimas para equipararlas al SMI - EUROPA PRESS

SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Cántabra de Pensionistas ha iniciado este martes en Santander el recorrido que le llevará por diversos municipios de la comunidad para recabar las 4.000 firmas necesarias para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sirva para reclamar un complemento para las pensiones mínimas hasta alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que se aborde en el Parlamento regional.

Concretamente, lo que se reclama es que a todas las personas con pensiones, contributivas o no, cuyos ingresos totales no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional --que actualmente es de 1.221 euros brutos en 14 pagas-- el Gobierno de Cantabria, actualmente del PP, les otorgue un complemento "personal indefinido" que permita cubrir esa diferencia.

Según la Coordinadora, el Ejecutivo regional "puede" y debe hacer implantar este complemento porque es algo "de justicia".

A la hora de conceder este complemento, se tendrían en cuenta circunstancias personales de estos pensiontas, como por ejemplo si poseen bienes.

La Coordinadora tiene seis meses (prorrogables tres más) para lograr las 4.000 firmas necesarias. "Somos muy optimistas y esperamos recoger 6.000", ha afirmado José María Gruber, uno de los portavoces de la Coordinadora.

Tras el inicio "simbólico" de la recogida de firmas, que ha tenido como escenario la plaza del Ayuntamiento de Santander, se llevarán a cabo todos los lunes por parte de las siete plataformas locales de pensionistas que hay en activo en la comunidad. También, previo anuncio, se recorrerán otros municipios para recabar más apoyos.

Pueden firmar la ILP, todos los empadronados en Cantabria mayores de 18 años. Es necesario aportar nombre, apellidos y DNI y firma.

Gruber ha recalcado que "todo es muy legal" y está "súper controlado" y se lleva a cabo conforme a los establecido en el Estatuto de Autonomía de Cantabria.

Una vez terminado el plazo se presentará el número de firmas recogidas en pliegos previamente sellados y numerados por el Parlamento de Cantabria.

Según sus estimaciones sobre los beneficiarios, esta medida podría afectar a 70.000 pensionistas con pensiones contributivas que no llegan al Salario Mínimo Profesional, a los que habría que sumar aquellos que reciben las no contributivas.

Gruber ha explicado que hay comunidades autónomas, como el País Vasco, donde ya se ha desarrollado una iniciativa similar. Sin embargo, el Parlamento rechazó la tramitación de dicha ILP después de que en septiembre de 2025 en la toma de consideración de la propuesta solo EH Bildu y Sumar votaran a favor; PNV, PSE y Vox la rechazaran y el PP se abstuviera. Por otra parte, Baleares está en el mismo proceso que Cantabria.

El portavoz de la Coordinadora ha indicado que en Cantabria es "la primera vez" que se lleva a cabo este tipo de prerrogativa legal.

Por su parte, Pepa Moleón, otra de las portavoces de la Coordinadora, ha animado a los cántabros a firmar esta iniciativa y ha resaltado que una ILP "es una manera de hacer democracia". "No es solo votar cada cuatro años", ha dicho.