Coriscao (Picos de Europa) registra la segunda racha de viento más fuerte del país, con 149 km/h

Archivo - Temporal marítimo de viento y lluvia en Cantabria.- Archivo - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado este miércoles tres de las rachas más fuertes del país, con Coriscao (Picos de Europa) en segunda posición con 149 kilómetros por hora.

Cabaña Verónica (también en Picos de Europa) se ha situado en la cuarta posición de la tabla nacional de rachas de viento, con 116 km/h; seguido de San Roque Riomiera, con 114 km/h (quinto puesto).

Lidera este ranking de rachas de viento la estación de Ouria (Taramundi, Asturias), con 161 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Asimismo, San Roque de Riomiera ocupa este miércoles la segunda posición de la tabla nacional de velocidad máxima de viento, con 78 km/h.