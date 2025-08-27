El coronel de la Guardia Civil de Cantabria, Antonio Orantos, asciende a general de brigada

Archivo - Imagen de archivo.- El hasta ahora coronel, Antonio Jesús Orantos, en el acto de toma de posesión como jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el 23 de febrero de 2022, en Santander, Cantabria (España) - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, Antonio Orantos, ha ascendido a general de brigada, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Orantos, que lleva tres años y medio al frente de la Benemérita en la comunidad, asciende así en el escalafón de la Guardia Civil a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El hasta ahora coronel asumió la máxima responsabilidad de la Guardia Civil en Cantabria a principios de 2022 tras el ascenso de su antecesor Luis del Castillo.

Nacido en Plasencia (Cáceres) en 1967, Orantos ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1990, obteniendo el empleo de teniente de la Guardia Civil en el año 1993.

Entre los destinos en los que ha prestado servicio desde su salida de la Academia destacan Islas Baleares, Huelva, Cáceres y Vizcaya. Asumió la jefatura el cuerpo en Cantabria en febrero de 2022.

Orantos ha sido distinguido con 25 condecoraciones civiles y militares, tanto nacionales como extranjeras, entre las que destacan la Cruz con Distintivo Rojo de la Orden al Mérito de la Guardia Civil y la Cruz de Oficial de la Orden al Mérito Civil.