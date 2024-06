El coste laboral en Cantabria sube un 4% en el primer trimestre

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4% en el primer trimestre del año en Cantabria en relación al mismo periodo del 2023, hasta alcanzar los 2.719,29 euros, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento del coste laboral en Cantabria se sitúa una décima por encima del experimentado en el conjunto nacional (+3,9%) y a mitad de tabla si se compara con el resto de comunidades.

El coste laboral de Cantabria fue el octavo más alto pero se situó 290,6 euros por debajo del de el conjunto del país (3.009,8 euros). El coste laboral más elevado, el de Madrid, es 957,8 euros más alto que el de Cantabria.

Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) llegó a los 1.957,26 euros de media en Cantabria en el primer trimestre del año, un 3,8% más que en el mismo periodo de 2023, nuevamente una décima más que en España (3,7%) y el séptimo más bajo. En términos absolutos, el coste laboral de Cantabria el noveno más elevado a nivel regional.

Por su parte, de enero a marzo, otros costes (no salariales) crecieron un 4,5% en Cantabria, hasta los 762,03 euros, tres décimas más que el incremento del conjunto del país (4,2%), el noveno más elevado, similar al de Madrid. En términos absolutos, es el octavo más alto.

En el primer trimestre del año, las horas pactadas por trabajador y mes fueron 150,8 en Cantabria, las horas efectivamente trabajadas 124,3 y las no trabajadas 26,9.

Los trabajadores a tiempo completo tuvieron 168,3 horas pactadas, 143,1 horas efectivas y 25,7 horas no trabajadas. Por su parte, los trabajadores a tiempo parcial tuvieron 90,4 horas pactadas, 78,7 horas efectivas y 12,3 horas no trabajadas. Estos datos arrojan, para el total de trabajadores, 151,7 horas pactadas, 129,4 horas efectivas y 22,8 no trabajadas.

DATOS NACIONALES

En España, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3,9% en el primer trimestre en relación al mismo periodo de 2023, hasta situarse, por primera vez, por encima de la barrera de los 3.000 euros.

En concreto, el coste laboral alcanzó en el primer trimestre los 3.009,87 euros de media por trabajador y mes, su cifra más alta desde el inicio de la serie, en el año 2000.

Pese a ello, el incremento del coste laboral, con el que se acumulan 13 trimestres consecutivos de alzas, es el menos pronunciado desde el segundo trimestre de 2022, cuando avanzó un 3,8% interanual.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 3,7% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.206,06 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un primer trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Con este incremento, los salarios también encadenan 13 trimestres consecutivos de alzas.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el primer trimestre los 803,81 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,2%.

El coste por hora efectiva creció en el primer trimestre un 7,4% interanual, hasta los 23,10 euros, mientras que el coste por hora pagada avanzó un 3,9% y se situó en 19,91 euros.

El número de vacantes fue de 149.962 en el primer trimestre, 317 más que en el mismo periodo del año anterior.