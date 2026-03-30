Crecen un 19% en Cantabria los menores en el sistema de protección, el triple que la media

Niño jugando. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tenía a cierre de 2024 un total de 1.055 menores atendidos por el sistema de protección frente a los 888 que había un año antes, lo que supone un 18,81% más, un incremento que triplica el experimentado a nivel nacional, que fue del 5,85%.

Así se desprende de la comparativa entre los datos del último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia recientemente publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia, con información correspondiente a 2024, y el relativo al año anterior.

A la vista del nuevo informe, Aldeas Infantiles SOS ha alertado del aumento de menores en el sistema de protección, que llegan a los 55.010 a finales de 2024, 3.038 más que un año antes, cuando había 51.972.

A nivel territorial los mayores incrementos porcentuales se han registrado en Baleares (+62%); Melilla (+22,46 %), Castilla-La Mancha (+22,33 %) y Galicia (+20,26 %), mientras que los principales descensos se han dado en La Rioja (-24,63%), Ceuta (-23,85%) y Asturias (-18,73%).

Para Aldeas Infantiles, este crecimiento "confirma una tendencia al alza que evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas dirigidas a prevenir que las situaciones de riesgo familiar terminen en la separación de padres e hijos".

Según el informe, consultado por Europa Press, durante 2024 en Cantabria hubo 396 altas de menores en el sistema de protección, frente a las 661 del año anterior, un 40% menos.

A 31 de diciembre de 2024, había registradas en Cantabria 347 tutelas 'ex lege' y 300 guardas. De estas últimas, 184 eran acogimientos familiares y 116 residenciales.

De los 184 menores en acogimientos familiares, 59 están en una familia ajena, mientras que 125 están con sus propios parientes (familia extensa).

De los menores en acogimiento familiar, 154 son españoles y hay 30 extranjeros. Por edades, el grupo más numeroso es el de aquellos que tienen entre 11 y 14 años, en el que hay 50. Además, hay 43 que tienen entre 15 y 17; 36 de 7 a 10 años; 31 de 0 a 3, y 24 de 4 a 6 años.

Y entre los 116 menores en acogimientos residenciales, 84 eran españoles y 32 extranjeros. Por edad, la mayoría (72) tenían entre 15 y 17 años; 34 de 11 a 14, y 10 de 7 a 10 años, mientras que no hay ninguno menor de esa edad.

Por otro lado, según los resultados de este informe, Cantabria cuenta con 16 centros ordinarios de protección de menores y 9 para aquellos con problemas de conducta. Del total, solo uno (ordinario) es público mientras que los restantes son de colaboradores.

ADOPCIONES

En otro orden de cosas, y según este informe, en 2024 hubo en Cantabria un total de 25 adopciones nacionales frente a las 10 del año anterior. De ellas, 14 fueron de niñas y 11 de niños.

De ellos, siete tenían entre 7 y 10 años; otros siete estaban entre los 4 y 6 años. Del resto, seis tenían de 0 a 3 años; tres de 11 a 14, y había 12 que tenían entre 15 y 17 .

Por otro lado, hubo cinco adopciones internacionales. En cuatro casos, los menores procedían de Asia y hubo uno de África. Por edades, dos tenían entre 0 y 3 años; otros dos de 4 a 6, y uno entre 7 y 10 años.

SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL

Por otra parte, en el informe se indica que en 2024 hubo en Cantabria 16 notificaciones de casos de sospecha infantil. De ellas, diez son graves y seis tienen un nivel leve-moderado.

Y por nacionalidad, trece de los casos afectan a menores nacionales y tres de extranjeros.

De esas 16 notificaciones, 13 procedieron de Servicios Sociales; dos de servicios sanitarios y una de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.