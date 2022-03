La CROTU aprueba el PSIR de La Pasiega y da paso a las expropiaciones

El Gobierno mantiene el compromiso de que en 2023 "habrá máquinas" ejecutando las obras y espera que el Estado o la UE paguen la estación intermodal

PIÉLAGOS, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha aprobado definitivamente este miércoles el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del polígono de La Pasiega, al que a continuación dará luz verde el Consejo de Gobierno la próxima semana. Una vez superado este trámite, el siguiente paso serán las expropiaciones de los terrenos.

Esta nueva fase llevará unos seis meses, aunque el Gobierno confía en poderlo agilizar gracias a "mutuos acuerdos" y hacerlo "rapidísimamente". A continuación se sacará a concurso el proyecto de ejecución, lo que llevará unos 18 meses, en los que ya se habrán habilitado "más de 500.000 metros cuadrados".

Con esta hoja de ruta, el Ejecutivo mantiene su compromiso de que en el año 2023 "habrá máquinas en La Pasiega" para materializar "el proyecto que necesita Cantabria", que permitirá ampliar el Puerto de Santander, donde "ya no cabe nada más", y ofrecer a las empresas una conexión ferroviaria y por carretera, al unirse con las dos autovías.

Así lo han dicho hoy el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Industria, Javier López Marcano, en la presentación que se ha hecho del proyecto en el aparcamiento del Grupo Vela en la conocida como 'recta de La Pasiega', para celebrar un "día feliz" en el que "comienza algo imprescindible para Cantabria".

En el acto han intervenido también el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio. Además, han asistido varios consejeros del Gobierno regional, la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, el presidente del Puerto, Francisco Martín, diputados y portavoces de los grupos parlamentarios o representantes de empresas y sindicatos.

Y es que, como ha dicho Revilla, se trata de un proyecto "colectivo e ilusionante" que ha recabado el "consenso" de toda la sociedad, que es "imprescindible" para Cantabria y con el que, unido a otras iniciativas dinamizadoras que ya están en marcha, se atisba un "futuro positivo" para Cantabria. Eso sí, si el Gobierno central y la UE "no nos hunden" la industria y el sector primario, ha advertido.

Ha asegurado que "ha sido muy complicado" y a veces "desesperante" llegar hasta esta aprobación definitiva del PSIR al tratarse de suelos que eran de especial protección agrícola. Una idea que ha compartido la alcaldesa de Piélagos, que ha colaborado para facilitar los trámites urbanísticos de este proyecto que supone "un hito" para el municipio aunque ha reconocido que tuvo "dudas" porque había "muchos inconvenientes"; y el consejero de Industria, al que Revilla nombró con la encomienda de que "desbloqueara" los trámites de La Pasiega, algo que ha conseguido batiendo el "récord total" de pasar de la aprobación provisional a la definitiva en un año.

No obstante, el presidente ha reconocido que ahora queda "muchísimo por hacer" para acometer esta obra que supone "una ampliación del puerto fuera del puerto", que confía tener "llena de empresas" en cuanto tengan disponible el suelo. "No creo que en España haya un espacio mejor", a unos kilómetros del puerto y del aeropuerto, con un tren que pasará "por medio del polígono" y con conexión con las autovías hacia la Meseta y hacia el País Vasco.

FINANCIACIÓN

Por ello, Revilla "no entiende" que el polígono no haya captado la financiación de Europa, si bien espera que salga adelante la estación intermodal para el polígono --con ella sería "el mejor polígono de España, ha sostenido-- y que ésta sí pueda lograr fondos de la UE, que ahora "quiere trenes eléctricos y barcos para descongestionar las carreteras. No quiere más camiones".

Al hilo, ha recordado que el Gobierno ya licitó en marzo el estudio de viabilidad de la estación y, según el Ministerio de Hacienda, es "muy encajable en los fondos europeos". De todos modos, "si Europa no paga, lo tenéis que financiar vosotros", ha sentenciado Revilla, refiriéndose al Ejecutivo central.

Así, el proyecto supondrá una inversión de 120 millones de euros que sufragarán "fundamentalmente los empresarios" que se instalen en el terreno. Para ello, el Gobierno cántabro acometerá inicialmente las expropiaciones con los 11 millones de euros consignados para La Pasiega en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y confía en que el Estado o la UE financien los 45 millones que costaría la estación intermodal. En paralelo, el resto de la inversión se podría aportar a través de un crédito, ya que el dinero se recuperará de forma "inmediata" cuando se vendan las parcelas, ha defendido Revilla.

Por su parte, el vicepresidente ha ensalzado que se pase "de las palabras a los hechos" en una iniciativa "generadora de empleo" y "fundamental para el futuro", una vez que las recientes crisis --tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania-- han puesto a la logística "en el foco del desarrollo" ante el posible desabastecimiento.

"Ahora queda mucho trabajo" y "preocupa" la inflación de precios a la hora de desarrollar las obras, ha dicho tras destacar que el Gobierno "ha sabido tomar decisiones en momentos verdaderamente difíciles", primero para "salvar vidas" frente al Covid y ahora impulsando "grandes proyectos transformadores para el futuro de Cantabria", a los que, a La Pasiega, se suma el futuro MUPAC y la unidad de protonterapia en Valdecilla.