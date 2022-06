Cs acusa al Gobierno de "seguir vendiendo algodón dulce" mientras Cantabria "se desangra"

Lamenta que lleva años "vendiendo la misma moto" pero las inversiones "no llegan"

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha acusado al Gobierno regional (PRC-PSOE) y en concreto al presidente, Miguel Ángel Revilla, de "seguir vendiendo algodón dulce y manzanas de caramelo" y de poner "tiritas mientras Cantabria se desangra" y "miles" de empresas y familias están "con el agua al cuello.

El líder del grupo, Félix Álvarez, ha hecho esta crítica en el Parlamento durante la réplica a la primera intervención del presidente en el Debate sobre el Estado de la Región, en la que ha ofrecido un discurso que ha "aterrorizado" al líder de Cs --que comparte el grupo parlamentario Mixto con Vox--, que cree que ha dicho "muchos disparates".

A juicio del líder naranja la intervención del presidente ha sido "una burla" por el optimismo mostrado en el actual contexto de crisis, en el que la inflación "va para largo" y la conflictividad "irá en aumento".

"Esto se va a poner muy difícil y el que no lo entienda es que vive en Narnia", ha dicho, pidiendo al presidente "no engañar" a los ciudadanos. "Esto no es un plató de televisión para venir a contarnos cuentos".

Al hilo, ha lamentando que la "ceguera" del Gobierno y que Revilla haya "sacado pecho" de datos económicos cuando Cantabria tiene una deuda cercana a los 3.500 millones y es la comunidad que menos empleo creó en 2021 y que menos puestos recuperó tras la crisis, aunque pretendan "camuflar el desastre".

Así, ha pedido dejar de lado las estadísticas para "intentar ahogar la triste realidad" y hacerse preguntas como si los cántabros están ahora mejor que hace un año.

Y ha ironizado después de que Revilla haya augurado un futuro "extraordinario" a Cantabria "si se arregla la guerra" y el panorama internacional. "Si yo me pongo una linterna en la cabeza, un timbre en el brazo y dos ruedas, soy una bicicleta", ha bromeado Álvarez.

A su juicio, PRC-PSOE son "incapaces de gestionar nuestro futuro" y sus políticas son como "poner una tirita cuando la realidad es que nos estamos desangrando", pues "están pensando más en las próximas elecciones que en llevar adelante las reformas que necesita Cantabria".

"Solo piensan en su ombligo y su ombligo tiene tatuado 2023", ha incidido el diputado, que cree que el Ejecutivo no va a desarrollar las reformas necesarias ni nada "más allá de lo que les pueda llevar a repetir gobierno".

En este sentido, ha acusado a regionalistas y socialistas de ser "marketing, performance, publicidad", y de hablar en cada Debate sobre el Estado de la Región de las mismas inversiones que "no llegan". "Llevan vendiéndonos la misma moto desde que la moneda oficial era la peseta", ha sentenciado Álvarez.