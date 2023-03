Cs avanza en su candidatura autonómica y se presentará en los "7 u 8" ayuntamientos más poblados

Espera que se cumplan encuestan que manejan y que les dan, según Álvarez, representación en Santander, Torrelavega o Castro Urdiales



SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cs Cantabria va "muy bien" en el diseño de la candidatura autonómica y, en cuanto a las listas municipales, prevé presentarse en "los siete u ocho" ayuntamientos con más población, con la esperanza de que se cumplan las encuestan que manejan que les dan representación en Santander, Torrelavega o Castro Urdiales.

Así lo ha indicado este domingo, a preguntas de los medios de comunicación, el candidato a la Presidencia y portavoz de Cs en el Parlamento regional, Félix Álvarez, quien se ha mostrado "muy satisfecho" con poder presentarse en municipios que aglutinan en torno "al 70% de la población total" de la comunidad autónoma, además con expectativas de lograr representación "suficiente" para entrar en alguno de ellos y "ser decisivos a la hora de formar gobierno".

A juicio de Álvarez, Cs "está pasando de ser un partido desahuciado a volver ser un partido que plantea resistencia frente al bipartidismo de toda la vida". "Creo que hay gente que no está volviendo a mirar con buenos ojos", ha considerado el candidato a la Presidencia de Cantabria.

Cuestionado por las 'fugas' que se están produciendo de miembros del partido naranja en España a otras formaciones con la llegada de las elecciones, ha señalado que "las puertas de Cs están abiertas siempre para entrar o para salir".

SANTANDER

Por otra parte, y también a preguntas de los medios, se ha referido al cruce de declaraciones entre la alcaldesa de Santander y candidata a la reelección por el PP, Gema Igual, y el aspirante de Cs, Javier Ceruti, sobre la intención manifestada por ambos de no revalidar el pacto entre ambos en esta legislatura.

Álvarez ha aclarado que Ceruti lo que ha dicho es que "no va a pactar, no con el PP, sino con Gema Igual y César Díaz" --la alcaldesa y el primer teniente de alcalde--, que, según ha afirmado "no es lo mismo".

"Y Javier Ceruti lo va a cumplir porque cumple su palabra", ha afirmado el candidato autonómico y portavoz de Cs, quien no está tan seguro de que la alcaldesa y candidata del PP vaya a hacer lo propio. "Veremos a ver si el PP no consigue mayoría y sumase con Cs qué haría la señora Gema Igual. ¿Irse con Vox, en el caso que dieran?, o con Cs", se ha preguntado.

Respecto al funcionamiento del pacto de Gobierno actual en Santander, el coordinador 'naranja' ha reivindicado que en Cs "han sido honrados y honestos con la palabra dada" y, a su juicio, Igual "no puede decir lo mismo".

"Ha incumplido partes del acuerdo, algunas muy visibles, como la del carril-bus (la retirada), que quizás no sea lo más trascendente pero sí lo más visible, lo ha incumplido, ha mentido y ha incumplido otras partes muy importantes del pacto, que Ceruti y Cs han soportado por el bien de los santanderinos", ha afirmado.

CAMPAÑA 'LIBÉRATE'

Álvarez ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras presentar este domingo en la Plaza Porticada de Santander, y coincidiendo con el Día del Padre, la campaña 'Libérate' lanzada por el partido a nivel nacional y dirigida a familias "de clase media" y con hijos, un colectivo, según Cs, que paga "impuestos religiosamente y que nunca perciben absolutamente nada".

La campaña, según ha explicado Álvarez, gira en torno a cuatro medidas "concisas, concretas y además posibles de cumplir a juicio de la formación naranja".

La que a juicio de Álvarez es la medida que más impacto puede causar en la población, es la reducción de diez puntos del IRPF (a repartir entre el tramo nacional y el autonómico) para aquellas familias con dos hijos.

A ellas se suman otras reivindicaciones como la gratuidad del transporte escolar, el comedor en los colegios y actividades extrascolares para las familias y becas para cubrir el 100% del coste de la guardería de 0 a 3 años".

Ciudadanos también propone la "semana laboral flexible, con libertad para organizar las 40 horas laborales" y perrmitir que una parte de la jornada se preste en el propio puesto de trabajo y la otra parte desde casa.

Álvarez ha recordado que esta medida funciona en varios países de Europa. "Es verdad que España tiene alguna connotación diferente a los países del centro de Europa. Aquí dependemos mucho de los servicios, donde no se puede aplicar ese tipo de horarios, pero donde sí se puede aplicar creo que deberíamos a empezar a hacerlo", ha reivindicado.

La difusión de la campaña, además de con actos presenciales como el de hoy, tiene un fuerte componente telemático y a través de las redes sociales.

El acto ha contado con algunos afiliados y también candidatos municipales con Javier Ceruti, que aspira a la Alcaldía de Santander, o Julio Ricciardiello, que como Javier Ceruti que aspira a la alcaldía de Santander o Julio Ricciardiello, que se presenta por Torrelavega.