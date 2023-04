Cs critica la "chulería" de Pesquera por dejar de negociar con los médicos y responsabiliza a Revilla y Zuloaga

Insta al presidente a que le exija volver a la mesa de negociación y no hacer "dejación de sus funciones"



SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, ha criticado la "chulería" del consejero de Sanidad, el socialista Raúl Pesquera, por haber decidido romper las negociaciones con los sindicatos para alcanzar un nuevo acuerdo que actualizara el precio de los programas especiales de intervenciones quirúrgicas y consultas de por la tarde.

A su juicio, el presidente y el vicepresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) y Pablo Zuloaga (PSOE), respectivamente, son los "auténticos responsables de la decadencia de la sanidad" de la comunidad, el primero porque "consintió" y el segundo porque "lo nombró", por lo que les ha pedido que exijan al consejero que vuelva "de manera inmediata" a la mesa de negociación.

Y es que, para Álvarez, la gestión de Pesquera "ha conseguido que tengamos la peor asistencia sanitaria de nuestra historia" y que Cantabria encabece "casi todos los rankings" de listas de espera, no solo para operaciones sino también para primeras visitas al especialista y consultas.

El líder naranja se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves, después de que los sindicatos sanitarios rechazaran el martes la última propuesta ofertada por Sanidad para actualizar el precio de los programas extraordinarios de tarde y anunciaran que en consecuencia la Consejería había decidido romper las negociaciones y dejarlas para el Gobierno que se forme tras las elecciones del 28 de mayo. Así, los profesionales del Sindicato Médico, que dejaron de realizar estas actividades voluntarias el mes pasado hasta que se actualizara el precio, no retomarán este trabajo al no haber alcanzado un acuerdo.

Es por ello que Álvarez ha denunciado que, "si había una posibilidad de reducir las listas de espera, el consejero, su equipo y su chulería la han reventado". Además, ha remarcado que el consejero "ha sido sindicalista" en el pasado, por lo que el hecho de que "roma con los sindicatos da una idea de su nivel".

El portavoz de Cs también ha incidido en que la falta de acuerdo no ha sido por un problema económico, ya que los médicos estaban dispuestos a aceptar la última oferta que se les trasladó y que recogía un aumento de un 10% de media en las operaciones. Frente a ello, lo que reclamaban era alguna garantía que diera la "seguridad de que iba a haber un plan serio para reducir las listas de espera y que no iban a pasar otros 10 o 15 años sin que se revisara".

Sin embargo, "la respuesta de Pesquera ha sido la de un niño chico, que dice que se acabó el partido y que se lleva el balón para casa porque es suyo", emplazando a que "resuelvan los problemas los que vengan después del 28 de mayo".

Es por ello que Álvarez le ha pedido que "si se ve incapaz de seguir trabajando", "se vaya a casa". "No siga cobrando un sueldo de todos los cántabros por un trabajo que no quiere realizar", ha sentenciado, instando también a Revilla a que "no permita" que Pesquera haga "dejación de sus funciones", que vuelva a la mesa de negociación y elabore un plan para reducir las listas de espera.