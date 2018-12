Cs exige el cese de Real pero lo desvincula del acuerdo de presupuestos

Publicado 29/11/2018 12:37:45 CET

La formación naranja descarta personarse en el supuesto de que se abra una investigación judicial

SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz autonómico de Ciudadanos, Félix Alvarez, ha vuelto a exigir hoy la dimisión de la consejera de Sanidad, Luisa Real, o su cese por parte del presidente, Miguel Angel Revilla, tras apreciar la Fiscalía indicios de delito en la contratación del Servicio Cántabro de Salud y remitir las denuncias del PP e IU al juzgado, pero lo ha desvinculado del acuerdo de presupuestos con el bipartito PSOE-PRC.

A preguntas de los medios, Alvarez ha dicho que después de conseguir rebajas de impuestos por valor de 40 millones, las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario no pueden verse "empañadas o anuladas por la irresponsabilidad" de Real.

En su opinión, "mezclar" ambos asuntos, "condicionar" el pacto presupuestario y "poner en peligro medidas que son buenas para los cántabros" por "la irresponsabilidad del PSOE o de Revilla", supondría "duplicar el problema" y que los ciudadanos "también tengan que pagar por no tener un presupuusto y por no poder tener en este presupuesto medidas que son buenas para todos los cántabros".

"Ya no sabemos que más tiene que ocurrir" para que Real "dimita", ha dicho Alvarez, tras precisar que "por mucho que la Fiscalía la deje fuera y la denuncia no vaya contra ella, la responsabilidad política, que no la judicial, es suya", por lo que considera "inasumible que siga ni un minuto más al frente de la Consejería de Sanidad" y espera "que dimita de forma inmediata por dignidad y responsabilidad".

Ha añadido que si eso no ocurre, tendrán que "señalar" de nuevo al presidente Revilla, que "si no quiere perder la credibilidad que le queda, debe cesarla de forma inmediata". También ha señalado al secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, que "tiene la posibilidad de influir en Real para que dimita si realmente apuesta por la transparencia y la honradez".

"La responsabilidad política es tan palmaria, tan patente y tan contundente, que no queda otra salida que la dimisión", ha insistido. El portavoz de Cs ha reiterado que Real recibió en febrero un correo electrónico de la jefa de Contratación del SCS "avisándola de estas presuntas irregularidades", y tras una llamada, "dio el asunto por cerrado y lo guardó en un cajón", donde "hubiera vivido el sueño del olvido" si no es porque "finalmente vio la luz a través de los medios de comunicación".

Ha incidido también en que, "casualmente una semana después" de recibir el correo, el interventor "fue cesado de forma fulminante" y nombraron a otro "bastante más dócil y mucho más amable con esas situaciones conflictivas". Cs ha descartado personarse en el supuesto de que se abra una investigación judicial.