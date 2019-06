Cs votará "no" a la investidura de Revilla pero le ofrece "apoyo" en "asuntos de interés"

Publicado 27/06/2019 10:58:37 CET

El grupo 'naranja' pedirá una comisión de investigación sobre los presuntos sobornos a seis nefrólogos que ejercieron en Valdecilla

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) votará "no" a la investidura del regionalista Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria pero le ha garantizado su "apoyo" y trabajo "codo a codo" para sacar adelante los "asuntos de interés" para la comunidad, como el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) o la consecución de un modelo de financiación autonómica en el que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios.

Así, Cs se ha comprometido a hacer una "oposición firme, pero serena", "contundente, pero con todo el respeto y la educación" que defenderá sus posiciones pero pondrá "por delante" el "supremo interés de Cantabria".

Así lo ha avanzado este jueves, en la segunda sesión del pleno de investidura, el portavoz de Cs, Félix Álvarez, que ha expuesto los "numerosos motivos" por los que su grupo, con tres diputados en el Parlamento de Cantabria, no apoyará que Revilla vuelva a ser proclamado presidente.

Entre estos motivos, ha citado el apoyo comprometido por el PRC a la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno central, un Ejecutivo que, a juicio de Cs, "va a ser nefasto" para España y para Cantabria.

"No es posible que España vaya mal y Cantabria bien", ha afirmado Álvarez, que ha criticado que el PRC vaya a formar parte del bloque de quienes apoyarán la investidura de Sánchez junto a, según ha dicho, los "populistas" de Podemos, el PNV o ERC.

Además, ha opinado que el diputado del PRC en el Congreso de los Diputados, José María Mazón, no va a ser ni "decisivo, ni influyente, ni necesario" para la investidura de Sánchez y tampoco --ha dicho-- lo será para los Presupuestos Generales del Estado ya que, según Álvarez, el líder de los socialistas ya ha elegido a sus "compañeros de viaje" y "socios preferentes" que son, a su juicio, los que ya lo llevaron a La Moncloa en junio de 2018.

Otra de las razones de Cs para no apoyar la investidura de Revilla es por la "incredulidad" sobre el cumplimiento del acuerdo suscrito en Madrid entre Mazón y el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en el que el PRC garantizaba su apoyo a Sánchez a cambio del compromiso de los socialistas a llevar a cabo las inversiones comprometidas con Cantabria en materia de infraestructuras o sobre el centro logístico del Llano de la Pasiega o el pago de la deuda por las obras de Valdecilla.

"Nos pide un acto de fe", ha dicho Álvarez, que considera que el documento suscrito es solo "otro papeluco", "sin validez jurídica" y que supone una "letanía" de compromisos y una "declaración de intenciones".

Por otra parte, Álvarez también ha motivado su "no" a la investidura de Revilla a la "herencia" generada en esta legislatura que concluye por el bipartito PRC-PSOE, tanto en materia económica pero también educativa, cultural, de infraestructuras o en dependencia.

Así, ha criticado la "inoperancia" del Gobierno de Cantabria en relación a la exclusión de Cantabria del Corredor del Atlántico y ha lamentado que la comunidad autónoma no haya formado parte de las regiones que se han unido para reclamar su incorporación a esta red.

En este sentido, Álvarez ha advertido que el tren Santander-Bilbao solo se llevará a cabo si Cantabria se incluye en la Red Transeuropea de Transporte y ha afirmado que estre proyecto no se verá como mínimo hasta 2033.

Álvarez ha insistido en que si Cantabria no es incluida en esta Red, no habrá tren Santander-Bilbao. "Me encantaría comerme estas palabras", ha dicho.

En materia económica, el portavoz de Cs ha criticado la gestión de esta área, que ha estado estos cuatro años en manos del PSOE y lo volverá a estar.

Así, ha señalado que aunque la economía regional "ha mejorado", Cantabria es una de las comunidades autónomas que no ha recuperado el PIB anterior a la crisis, y ha censurado también el incremento de la deuda pública, o la "precariedad" y "temporalidad" de los puestos de trabajo.

Además, ha criticado que Revilla, en su intervención de ayer en la primera sesión del pleno de investidura, no hablara ni del proyecto de la mina de Reocín, que Cs espera que salga adelante aunque tiene "dudas"; ni de medidas para autónomos y tampoco de sus planes en materia fiscal.

"Hay margen para bajar impuestos", ha dicho Álvarez, que ha vuelto a demandar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.

También ha criticado que algunas de las medidas que ha planteado Revilla en su discurso de ayer suponen un incremento del gasto público y le ha instado a exponer si tiene un plan para reducirlo en el entramado de empresas públicas.

En educación, ha preguntado al regionalista que ocurrirá con el calendario escolar ahora que el PRC gestionará esta área.

En sanidad, Álvarez ha aludido a los "escándalos" en el Servicio Cántabro de Salud en esta legislatura y a las protestas y conflictos entre el Gobierno regional y los profesionales sanitarios.

En lo que sí ha coincidido el portavoz de Cs con Revilla ha sido en que Cantabria tiene un ecosistema sanitario y de investigación "realmente excepcional para hacer de Cantabria una región puntera" en este ámbito, en lugar de estar saltando de "escándalo tras escándalo".

Además, Álvarez ha anunciado que Cs pedirá la creación de una comisión de investigación sobre los presuntos sobornos a seis nefrólogos que ejercieron en Valdecilla y ha confiado en que el PRC la apoye.

En materia de cultura, el portavoz de Cs ha criticado que el Gobierno de Cantabria no tiene "ninguna incidencia" en los museos que hay repartidos por Santander, salvo en lo relativo al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), que, según ha dicho, lleva siendo "años y años" un "solar", aludiendo así al proyecto para crear su nueva sede.

A Zuloaga, que va a llevar el área de Cultura en el próximo Gobierno, Álvarez le ha tendido la mano de Cs --que se ocupará de esta Concejalía en Santander-- para sacar adelante proyectos en la capital cántabra.

En medio rural, Álvarez ha tildado de "vaguedades" las cuestiones planteadas por Revilla para la ganadería y le ha pedido "cuestiones más precisas".

También el portavoz de Cs ha confiado que cuando se negocie la nueva Política Agraria Común (PAC) en Europa, el Gobierno de Cantabria vaya a estar "defendiendo los intereses de los cántabros" y no como, a su juicio, ha ocurrido con la Red Transeuropea de Transportes. En pesca, le ha preguntado cuándo va a estar la IGP de la anchoa.