CSIF denuncia "calor extremo" en los juzgados cántabros y urge soluciones

Ante las "deficientes" condiciones laborales de los trabajadores judiciales

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria las "deficientes" condiciones laborales derivadas en los juzgados, derivadas de la falta de funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado en los edificios judiciales en la región, lo que hace que el calor en ellos sea "extremo".

Los representantes sindicales de Justicia de CSIF Cantabria han dejado así constancia de esas condiciones que "enfrentan diariamente" los empleados de los juzgados y que, en ocasiones, se ven obligados a trabajar en espacios donde las temperaturas "superan los 30 grados al no funcionar los sistemas de aire acondicionado desde hace meses".

Estos trabajadores aseguran que, a pesar de las "continuas solicitudes de reparación", los sistemas de aire acondicionado "siguen sin funcionar", según informa CSIF.

En un comunicado se refiere al Real Decreto por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que establece en el artículo dedicado a las 'condiciones ambientales' que la exposición a las mismas en los centros laborales "no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores".

Pero el sindicato trasladó en junio las "quejas" de los trabajadores a la citada Dirección General, a través de un correo electrónico dirigido al buzón de prevención de riesgos laborales, por teléfono, de forma presencial e incluso a través de escrito presentado a través de registro electrónico (escrito de 25 de junio).

Dichas quejas estaban relacionadas con las "indebidas condiciones de trabajo que vienen sufriendo desde comienzo del verano". A pesar de que la normativa establece que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 grados, "la única solución ha sido la instalación de ventiladores a algunas oficinas judiciales".

Y "no solo han sido pocos los ventiladores distribuidos, sino que además el presupuesto destinado para su compra se agotó el pasado 7 de julio, por lo que, a pesar de que los problemas en muchas oficinas continúan y de que se siguen mandando solicitudes, no se han adquirido más ventiladores".

INSOSTENIBLE

CSIF tacha de "insostenible" esta situación y señala que "vulnera" la normativa en materia de prevención de riesgos laborales al tiempo que "pone en riesgo la salud física" del personal y afecta al normal funcionamiento del servicio público de justicia, pues "en ocasiones" los empleados se han visto "obligados a abandonar temporalmente sus puestos debido al malestar" generado por el calor.

Por todo, desde el sindicato han vuelto a reclamar una solución "urgente y efectiva" a este problema, que incluya la reparación "inmediata" de los sistemas de refrigeración en todas las sedes judiciales, se cumpla la normativa en materia de seguridad y salud, y se dé respuesta a las "innumerables quejas" de los empleados.