'El Cuarto De Atrás' Y 'Oratorio De Navidad' Llegan Este Fin De Semana Al Palacio De Festivales

SANTANDER 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La obra de teatro 'El cuarto de atrás' de Carmen Martín Gaite y el concierto de música clásica 'Oratorio de Navidad' llegan este fin de semana al Palacio de Festivales de Cantabria (PFC).

En primer lugar, 'El Cuarto de Atrás' ofrecerá dos funciones: el viernes, 19, y el sábado, 20 de diciembre, ambas a las 19.30 horas.

Esta producción de Lantia Escénica ha agotado sus entradas hace semanas, pero los días de función, a las 11.00 horas, en taquilla y a través de la página web, se pone a la venta el 10% del aforo, en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.

Dirigida por Rakel Camacho, cuenta con un elenco formado por Emma Suárez, Alberto Iglesias y Nora Hernández, ha informado el Palacio de Festivales.

La obra cuenta la historia de una mujer de noche y una visita inesperada. Ella, escritora, se preparaba para estar a solas, pero llega un hombre misterioso y viene con preguntas olvidadas, como ¿Qué había en 'El cuarto de atrás'?

Esta función de 90 minutos realiza un viaje "por la luz y el recuerdo, el miedo a la sombra y la búsqueda de sentido. Una mirada valiente al pasado que guarda secretos y a las palabras que, a veces, pueden salvarnos".

MÚSICA CLÁSICA

Por otro lado, el domingo, 21 de diciembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar el concierto de música clásica 'Oratorio de Navidad', ofrecido por Il Gardellino Orchestra, que compartirá escenario con el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

El repertorio se divide en dos partes, una de 60 y otra de 50 minutos, en las que ofrecerán una celebración barroca de la Navidad.

Il Gardellino Baroque Orchestra es una de las formaciones más reconocidas de Europa especializada en música antigua con instrumentos de época.

Por su parte, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, dirigido por Xavier Puig y preparado por Marc Díaz, aportará la riqueza y precisión vocal necesarias para esta partitura de gran complejidad.

Además, participará un cuarteto de solistas internacionales: Alison Lau (soprano), Martina Baroni (contralto), David Fischer (tenor) y Micha Matthäus (bajo). Mientras tanto, la dirección musical es responsabilidad de Christoph Prégardien, ha detallado el PFC.