Cuatro estaciones de Cantabria registran su récord de máximas en la última ola de calor

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro estaciones meteorológicas de Cantabria han registrado su récord de temperaturas máximas para un mes de agosto tras el paso de esta última ola de calor, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su cuenta de X.

Se trata de Tama (Cillorigo de Liébana), que batió su récord de altas temperaturas del octavo mes del año el pasado 15 de agosto, con 43,3 grados centígrados; San Felices de Buelna, que alcanzó los 42,9ºC también el día 15; Cubillo del Ebro (Valderredible), que llegó a los 40,2ºC el 16 de agosto; y Nestares (Campoo de Enmedio), con 38,2ºC, también el día 16.

Precisamente, Tama registró ese día, 15 de agosto, la temperatura máxima de la comunidad y la tercera de todo el país, al alcanzar los 43,3 grados a las cuatro y media de la tarde.