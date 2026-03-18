Cuatro estudiantes de la Facultad de Medicina, entre los 100 primeros del examen MIR - UC

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria (UC) figuran en los cien primeros puestos del examen de Médico Interno Residente (MIR) 2026, al que se han presentado más de 16.000 personas para 9.276 plazas de formación.

Martín Hernández, en el puesto 34, Lucía Martínez, en el 44, Sergio González, en el 69, y Ángel Santiago, en el 70, son los estudiantes que podrán elegir la especialidad médica en la que deseen formarse entre las 47 disponibles, así como el destino, entre 941 centros españoles, ha informado este miércoles la UC.

Tras conocer sus resultados, los cuatro coinciden en describir una mezcla de orgullo y alivio tras meses de preparación intensiva marcada por largas jornadas de estudio, presión psicológica e incertidumbre.

Martín Hernández Fernández, natural de Villanueva, finalizó el grado en Medicina el 21 junio de 2025, y comenzó al día siguiente su preparación intensiva del MIR. "Iba con las expectativas bastante altas en cuanto a la dificultad, pero la preparación la he llevado mejor de lo que pensaba. Ha habido momentos de saturación, sobre todo en Navidad, pero en general ha ido muy bien", explica.

Con una nota media de 9,16 en el grado, destaca que ha seguido principalmente un modelo de estudio individual, aunque manteniendo contacto con antiguos compañeros. "Tenía la modalidad online con la academia, así que quedaba con mis compañeros los domingos. He tenido poco contacto directo con otros opositores".

El momento de conocer el resultado lo vivió junto a su madre: "Ver su ilusión fue muy especial. Fue como cerrar un proceso muy largo". Hijo de médicos (su madre es cirujana general y su padre, urólogo), Martín reconoce que la vocación por la medicina le viene de familia. "Siempre he tenido la idea de que ser médico era ser cirujano general, probablemente por verla a ella".

De cara al futuro, aún está valorando sus opciones. "Estoy entre Cirugía general o Traumatología. Tengo la suerte de tener un gran hospital como Valdecilla cerca de casa, así que dependerá de la especialidad", apunta.

En su opinión, su resultado confirma la sólida preparación que ofrece la Facultad de Medicina de la UC, cuyo profesorado, a su juicio, juega un papel clave. "Cuando empecé la preparación intensiva del MIR me di cuenta de la buena base que tenía, y eso es gracias a nuestros profesores".

También anima a aquellos estudiantes que en breve se enfrentarán a la PAU y quieren estudiar Medicina. "Por lo largo y duro que es el proceso, hay que tener muy claro por qué quieres hacerlo. Pero si piensas que realmente es lo tuyo, adelante porque vale la pena", puntualiza Martín.

Lucía Martínez es la primera médica de su familia. Natural de Suances, se presentó al MIR en 2024 obteniendo un excelente puesto 18 con el que eligió Dermatología. Sin embargo, al segundo año de residencia decidió que no era lo que quería y renunció a la plaza el pasado mes de agosto. En ese momento y "a destiempo", como matiza, se puso manos a la obra, actualizó manuales y se presentó en enero, logrando otro meritorio puesto 44.

"Cuando vi la nota sentí mucho alivio por la libertad que tenía para escoger y, al mismo tiempo, mucho orgullo por haberme atrevido a dar el paso de repetirlo y poder ver de nuevo el resultado de tanto esfuerzo", afirma.

De cara a esta nueva etapa, afronta la elección con mayor reflexión. "Aún estoy trabajando en mi lista de pros y contras, quiero escoger con mucha seguridad en esta ocasión, pero Cardiología, Medicina Interna y Reumatología son mis tres opciones porque me gustan las especialidades muy clínicas", sostiene. Su intención, en cualquier caso, es realizar la residencia en Santander.

Sergio González, natural de Bilbao, cursó sus estudios en Santander y actualmente reside en Vitoria. Tiene clara su vocación por la Dermatología, especialidad a la que también se dedican sus padres. "Es una disciplina muy amplia y versátil: combina clínica, cirugía, investigación, dermatología pediátrica, enfermedades autoinmunes, venerología, estética... Todo esto ha sido clave para terminar de decidirme por ella", apunta.

Recuerda especialmente exigente el tramo final de la preparación. "Más allá de la gran carga de trabajo que hay en ese tramo final, el verdadero problema acaba siendo uno mismo y sus propios pensamientos", explica.

Sergio ha querido hacer una mención especial a su madre, a quien acompañó durante un delicado proceso de salud coincidente con su etapa de estudio. "Recuerdo estar preparando Fisiología y, por la tarde, ir a visitarla al hospital tras una operación. Ha sido una experiencia que ha marcado mucho este camino", señala.

Hijo y hermano de médicos, y con una hermana enfermera, Ángel Santiago conoce los desafíos y el compromiso de la profesión sanitaria, que ahora afronta con la satisfacción de poder decidir su futuro. "Cuando vi mi puesto (70) sentí una gran alegría y satisfacción personal porque que ves que todo el trabajo que has ido haciendo durante la preparación se ha visto reflejada en la nota del examen".

En este momento, se encuentra valorando distintas opciones de especialidad: "estoy dudando entre dos o tres, pero lo que sí tengo más claro es que me gustaría hacer la residencia en Santander porque me parece una ciudad estupenda para trabajar y vivir".

En la convocatoria de 2026, el 98,68% de las personas que se presentaron lograron superar las pruebas, de las cuales el 74% fueron mujeres.