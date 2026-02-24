Cuatro heridos en el choque de tres vehículos en la A-8 en Valdáliga - 112 CANTABRIA

SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas como consecuencia de la colisión de tres vehículos ocurrida este miércoles en la autovía A-8, a la altura de Valdáliga.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, el choque múltiple se ha producido en el punto kilométrico 251,7 de la autovía.

Tres de los heridos han sido traslados en ambulancia al Hospital Marqués de Valdecilla y el cuarto ha acudido por sus medios a un hospital.

El 112 ha movilizado para atender el suceso a la Guardia Civil, servicio de Carreteras y Bomberos del Gobierno de Cantabria, que han atendido en un primer momento a los heridos y posteriormente han señalado la zona e internizado los vehículos implicados.