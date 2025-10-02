Cubillo del Ebro (Valderredible) amanece a 0,2ºC, la segunda temperatura más baja del país

Archivo - Valderredible - AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE - Archivo

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Cubillo del Ebro, en Valderredible, ha amanecido este jueves a 0,2ºC, la segunda temperatura más baja registrada en España en lo que va de jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, Polientes, capital de Valderrredible, y Reinosa también forman parte del ránking nacional de temperaturas mínimas tras 'despertarse' a 1,1ºC.

La temperatura más baja del país han sido los -1,6ºC registrados a las 6.50 horas en Cuéllar (Segovia).