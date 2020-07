La Cultura Contraataca lleva 30 propuestas este fin de semana a Laredo, Colindres, Ramales y Ampuero

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cultura Contraataca llega este fin de semana a Laredo, Colindres, Ramales de la Victoria y Ampuero con una treintena de espectáculos de arte, cine, música, poesía, teatro, magia, cuentacuentos y malabares, en una nueva etapa de la Misión Itinerante, que ya ha recorrido ocho municipios y ha ofrecido 60 propuestas culturales, todas de creadores de Cantabria.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha presentado esta tarde las actividades programadas para el próximo viernes, sábado y domingo, junto a los alcaldes de Colindres, Javier Incera; de Ramales de la Victoria, César García; de Ampuero, Víctor Manuel Gutiérrez, y de Laredo, Charo Losa.

Además, también han asistido a la presentación, que ha tenido lugar en Colindres, las directoras generales de Acción Cultural, Gema Agudo, y de Patrimonio y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa.

Zuloaga ha considerado las administraciones públicas tienen que "dar paso adelante" apoyando a los creadores porque "nadie entiende la nueva normalidad sin la cultura", una "importante industria" que "anima a otros sectores importantes en la economía de Cantabria, sobre todo en la época estival, como son el turismo y la hostelería.

Además, ha agradecido la colaboración del sector cultural de la Comunidad Autónoma, que "lo está poniendo muy fácil dando forma a lo que debe ser este contraataque de la cultura".

En la misma línea, el alcalde de Colindres ha destacado que esta iniciativa se suma a "la lucha por que la nueva normalidad se parezca lo más posible a la normalidad", y, "ante la resignación de no poder hacer grandes eventos multitudinarios", ha valorado el "llevar la cultura a las plazas y las calles" con pequeñas actividades de apoyo a "un sector que está sufriendo en esta situación".

PROGRAMACIÓN

La campaña de este fin de semana comenzará en Laredo, a las 18.30, con la exposición y venta de arte 'Al Aire' en los jardines de la Casa de Cultura Doctor Velasco, que media hora más tarde acogerá en la charla 'When you stare into the abyss the abyss stares back at you' de José Luis Ochoa, dentro del ciclo de microacciones de artes plásticas y visuales, para un aforo máximo de 15 personas por orden de llegada. Y a las 20 horas será el turno de la obra de teatro 'A dos metros de ti' de Hilo Producciones.

El sábado a partir de las 12 horas habrá una ruta medioambiental y patrimonial, con un aforo de 15 plazas, que partirá de la iglesia de Santa Maria. Por la tarde, la exposición y venta de arte 'Al Aire' repetirá lugar y hora de celebración (a las 18.30 en los jardines de Doctor Velasco) y, a las 21 horas, el exterior del centro cultural acogerá el concierto de Spanish Pesant. Además, desde las 19 horas las calles de Laredo se llenarán de la animación musical de Swing Boppers.

El domingo, las tres citas culturales en Laredo se celebrarán por la mañana, con 'Al Aire' a las 11:00 horas, seguido de la actuación del cuentacuentos Julianini y sus 'Cuentos para reír y soñar' y de la música flamenca de Café Cantante, todas ellas en los jardines del centro cultural Doctor Velasco.

En Colindres la programación comenzará el viernes a las 19 horas, con el proyecto de animación musical de calle llamado 'Iguazú', del grupo Tribuk percusión, que partirá del Ayuntamiento. Después, Alfredo Santos ofrecerá una microacción titulada 'Más que tiza' para un máximo de 15 personas, seguida del la obra 'Penélope' que Arte en Escena ofrecerá en los jardines de la Casa de Cultura.

La danza y la música llegarán el sábado con el break dance de Breakin Beach, a partir de las 19 horas en la Casa de Cultura, que dos horas después acogerá el concierto tributo a Joaquín Sabina 'Con física y química'.

La programación en Colindres se cierra el domingo con la actuación de magia de César Bueno en los jardines de la Casa de Cultura a las 12 horas.

En Ramales de la Victoria, el viernes a las 19 horas tendrá lugar el taller de cine de Lucía Venero 'Mejora la luz de tus planos y fotografías', y después la Plaza Mayor acogerá la música de Juan Saiz Trio, la proyección de 'Mujeres de la Mar' de Marta Solano, a la que seguirá una charla con la directora, y de 'Surcos' de José Antonio Nieves Conde. Como cierre del viernes, a las 21llegará la música de The Happy's.

El sábado a las 19 horas, la Nariz Roja ofrecerá su espectáculo teatral Catrinas en la Plaza Mayor, al que seguirá una hora después el taller abierto de Collage del colectivo La Ruda dentro de 'Al Aire', y la danza de Fletán Dúo con 'Filete de Panga' y de Babirusa Danza con 'Ánimo Animal'.

El domingo, a las 10 horas partirá de la oficina de turismo una ruta patrimonial y medioambiental para 15 personas, y a las 12 horas la Plaza Mayor acogerá los títeres de Epalú con 'Sin miedo'.

Por su parte, Ampuero acogerá cinco propuestas culturales durante este fin de semana que comenzarán el viernes con la música de The Happy's, que sonara en la plaza Mayor a partir de las 21 horas. El sábado, el teatro de Malabaracirco ofrecerá su espectáculo 'El Circo Animado' y Contigo Tres Teatro interpretará su obra 'Locas'.

El domingo, la programación en Ampuero incluye los espectáculos de danza de MyMadder ('Sutiles') y MariPaula ('Escambo') en la Plaza Mayor, y las artes plásticas y visuales de Tamara García con 'Antropotipia'.