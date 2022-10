Cultura inicia con Canarias los intercambios para difundir el catálogo 'Cantabria en corto 2022'

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado este jueves con Canarias el primero de los intercambios audiovisuales previstos entre Cantabria y otras comunidades autónomas para dar a conocer y difundir el catálogo de cortometrajes 'Cantabria en corto 2022'.

Se trata de una de las iniciativas que desarrolla el departamento que dirige el vicepresidente y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, a través de Cantabria Film Commission, para fomentar y promocionar el sector audiovisual cántabro.

El primer encuentro tendrá lugar el jueves en el teatro Aguere de La Laguna (Tenerife) y consistirá en la proyección del catálogo de Cantabria correspondiente a este año y en un coloquio posterior con la presencia de Manuela Gutiérrez, directora de 'Cosas que no van a morir', y de Nacho Solana, director de 'No hay fantasmas'.

El 3 de noviembre tendrá lugar la proyección en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus del catálogo 'Canarias en corto', con la presencia de Chedey Reyes y Sergio Gerson, directores presentes en la recopilación audiovisual canaria.

Los intercambios continuarán próximamente con Castilla y León y La Rioja, donde también podrán verse los trabajos cántabros y desde donde viajarán directores hasta Cantabria para proyectar sus respectivos trabajos audiovisuales y favorecer así la puesta en contacto del talento entre regiones.

Esta iniciativa forma parte de las actividades previstas en el catálogo de cortometrajes 'Cantabria en corto 2022', que este año celebra su octava edición.

Zuloaga ha recordado que este catálogo es "un sello de calidad", pero también "una oportunidad" para los directores seleccionados, que pueden disfrutar de un año de distribución gratuita en festivales nacionales e internacionales.

Junto a ello se organizan diferentes actividades durante el año, como estos intercambios que se ponen ahora en marcha, o la proyección por más de una veintena de municipios de Cantabria dentro de la programación de la Filmoteca Regional.

CANTABRIA EN CORTO 2022

El catálogo 'Cantabria en corto 2022' está formado por 'Rooms' de Álvaro de la Hoz, 'Not for sale' de Alejandro Sánchez y Miriam, 'No hay fantasmas' de Nacho Solana, 'Pandora' de Daniel González, 'El último vals' de Sergio Garai y el documental 'Cosas que no van a morir' de Manuela Gutiérrez.

Hasta el momento, estos seis cortometrajes han conseguido un total de 33 selecciones y cuatro premios en festivales destacados, algunos calificadores de los premios Goya, como el Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine) o el Certamen Audiovisual de Cabra, en Córdoba.