Cultura organiza un taller en el MUPAC sobre la espiritualidad doméstica en la Roma antigua

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SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado un taller en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, sobre la espiritualidad doméstica en la Roma antigua y titulado 'Larario, la casa de los lares y penates' que se celebrará los próximos viernes y sábado, 3 y 4 de abril.

Esta actividad está destinada para niños a partir de los 8 años y centrada en el mundo simbólico y religioso de los romanos. En las casas romanas, el larario era el altar doméstico donde se rendía culto a los Lares y los Penates, deidades domésticas, protectoras del hogar y la familia. Los Lares protegían la casa y sus habitantes, mientras que los Penates custodiaban la despensa, asegurando el sustento familiar.

En este taller, los participantes recrearán su propio larario y aprenderán cómo la religión formaba parte de la vida cotidiana romana. A través de esta experiencia práctica, explorarán la espiritualidad doméstica y los rituales que se desarrollaban en el interior de la casa, acercándose una de las expresiones más íntimas del mundo romano.

Los talleres se llevarán a cabo en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 desde el martes 31 de marzo, en horario de apertura del museo. La actividad es totalmente gratuita.