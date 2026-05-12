El Cupón Diario de la ONCE reparte 135.000 euros en Unquera

Archivo - Anunció del Cupón Diario de la ONCE. - WEB ONCE - Archivo

SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en la localidad cántabra de Unquera 135.000 euros en diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno correspondientes al sorteo del lunes, 11 de mayo.

La vendedora de la ONCE Pilar Riestra, es quien ha llevado la suerte a Cantabria con estos 135.000 euros que ha repartido en su punto de venta situado en Unquera.

Riestra es vendedora de la ONCE en Cantabria desde hace nueve años, y este es el primer premio importante que da, por lo que se ha mostrado muy feliz e ilusionada, ha indicado la organización.

Las Alamazuleas, artesanía típica de la Rioja, perteneciente a la serie 'Arte a mano', ha protagonizado el motivo del cupón de la ONCE de este lunes, 11 de mayo.

El pasado viernes 8, otro Cupón Diario de la ONCE vendido en Torrelavega fue agraciado con 35.000 euros en el sorteo del jueves.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.