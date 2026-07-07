Los Cursos de Verano de la UC ofrecen una conferencia sobre Josefina Aldecoa mañana en San Vicente de la Barquera

Rosa Pereda de Castro - UC

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) ofrecerán este miércoles en la Casona del Cantón, en San Vicente de la Barquera, la conferencia 'Josefina Aldecoa y su mundo en su centenario', con los objetivos de poner en valor la aportación de Aldecoa como pedagoga y escritora y reivindicar su figura en el centenario de su nacimiento.

Esta actividad cultural paralela a la oferta académica, de acceso libre y abierta al público, tendrá lugar a las 19.00 horas y correrá a cargo de la gestora cultural, crítica y periodista Rosa Pereda de Castro, quien repasará el papel de una mujer que, con su obra 'Los niños de la guerra' (editada en el año 1983), dio nombre a toda una generación.

"Los nacidos en los 50 del siglo XX adoptaron el nombre acuñado por Josefina Aldecoa, en lo que fue el origen de su legado literario", ha recordado Pereda.

Pero la aportación de Aldecoa a la sociedad española comenzó mucho antes, en 1951, cuando fundó el Colegio Estilo en Madrid, inspirado en la ideología de la Institución Libre de Enseñanza.

"Su papel como pedagoga no tiene discusión porque trajo a la educación la idea de que los niños tienen que desarrollar sus capacidades y hay que dejarles ser quienes son y educarles en libertad", dando "un sesgo completamente humanista a la educación para que fueran buenas personas", ha indicado Pereda.

Fruto de este enfoque docente, Aldecoa "ayudó a toda una generación de niños que después han sido profesionales estupendos en un abanico de sectores muy amplio, como la de mi hijo -Jimmy Barnatán-", explica esta gestora cultural.

Autora de más de una veintena de obras, la más conocida la trilogía de 'Historia de una maestra', se da la circunstancia de que Josefina Aldecoa, leonesa de nacimiento y que desarrolló su labor profesional en Madrid, terminó sus últimos años en Mazcuerras, donde falleció en 2011.

"Recaló en una casa de esta localidad cántabra por Mario Camus, a través de una historia muy bonita que contaré en la charla", ha avanzado Rosa Pereda.

Con esta conferencia la ponente buscará también reivindicar el papel de Aldecoa y de otras novelistas de su generación como Carmen Martín Gaite "a las que no se puso en el mismo nivel que sus compañeros varones", ha lamentado.

Y como ejemplo, se ha remitido al hecho de que el centenario del nacimiento de Aldecoa "haya pasado desapercibido", igual que ocurrió en 2025 con el de Carmen Martín Gaite. "Es una cuestión de género, y aunque va cambiando poco a poco todavía hay que pelear mucho", ha subrayado.