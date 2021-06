Cvirus- Igual cree que el ocio nocturno tiene que seguir trabajando y reitera su llamamiento a la responsabilidad

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, cree que el ocio nocturno de la ciudad debe seguir trabajando pero ha apelado a la responsabilidad de "todos" para que eso sea posible.

"Quiero que abran los interiores, y que abran los negocios y también los bares de copas y que quien vaya, tanto los propietarios como los santanderinos o turistas, que se comporten", ha señalado.

"Pienso que tienen que seguir trabajando pero también que tenemos que ser responsables todos: no se puede echar la culpa al dueño de un bar porque abrió de que dentro las personas no utilizaran la mascarilla", ha dicho la regidora.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el aumento de la incidencia en la capital, el hecho de que se hayan registrado 59 casos en fiestas, y la limitación de apertura del ocio nocturno hasta las tres de la madrugada que hoy ha entrado en vigor.

Después de que ayer el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, alertara del "riesgo real" de que la próxima semana la capital pase a nivel 3 de alerta (alto) y tengan que tomarse medidas "más duras" si no se reconduce la situación, Igual ha afirmado hoy que cerrar el interior de la hostelería sería "malísimo", una "noticia horrorosa", por lo que ha reiterado su llamamiento a "remediarlo" con la responsabilidad de todos.

"Ayer, en el Pleno, me llamó el consejero de Sanidad y me salí inmediatamente porque me llama en muy pocas ocasiones y suele ser por algo importante. Estaba preocupado porque en Santander estábamos subiendo mucho (la incidencia) y corríamos el riesgo de que la semana que viene haya una posibilidad, según sus datos, de cerrar los interiores", lo que sería "nefasto" para Santander, ha señalado.

"Que los hoteles estén llenos, que la gente esté ilusionada con venir a la ciudad y que tengamos que tener los interiores cerrados es malísimo", ha abundado la alcaldesa, que dijo al consejero que iba a hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía y a colaborar "entre todos".

"Debemos ser muy conscientes", ha señalado, si bien, ha dicho, "también creo que nos han confundido con que te puedes quitar la mascarilla, que ya estamos saliendo... Se han dado informaciones, posiblemente para ocultar otras, que nos han hecho estar de subidón y no podemos estar de subidón: tenemos que estar con mucha responsabilidad", ha subrayado, como también que "estamos saliendo de la pandemia pero no hemos salido".

Igual ha dicho que posiblemente no se quitará "siempre" la mascarilla --desde mañana no será obligatoria en exteriores-- porque "hay que se prudente", no solo para proteger la salud sino la economía. "Ya nos hemos acostumbrado a la mascarilla pero si nos tomamos más confianza, subimos la incidencia", ha advertido.

Por eso ha rogado a la gente que "se comporte; que salgamos a un restaurante, de vinos, pero con responsabilidad".

Cuestionada sobre qué medidas puede tomar el Ayuntamiento, la alcaldesa ha recordado que la competencia es de Sanidad, "que cuando las cosas van mal, me llama para pedir ayuda y para preparar a la gente de que la semana que viene haya que tomar nuevas medidas. Yo lo que hago es hacer a los santanderinos responsables pero no me puedo meter a un bar a poner mascarillas", ha finalizado.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante un visita a la ludoteca del centro cívico de Tabacalera para informar sobre el inicio de las actividades de verano.