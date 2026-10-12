Dani Martínez recala en el Palacio de Festivales con 'Remember', un viaje en el tiempo desde 2050 al presente

Archivo - Cartel del show 'Remember' de Dani Martínez - PROMOCIONES IREGUA - Archivo

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El humorista y populas presentador de televisión Dani Martínez recalará el próximo sábado, 17 de octubre, en el Palacio de Festivales con su espectáculo 'Remember', en el que propone un viaje en el tiempo desde 2025 hasta el presente.

Este nuevo espectáculo "todoterreno" del comico leonés se desarrollará en la Sala Argenta a partir de las 19.00 horas, con una duración de 80 minutos sin descanso, según ha informado el Palacio de Festivales en un comunicado.

En este show, recomendado para todos los públicos, los asistentes podrán cantar, bailar e improvisar, vayan solos, con amigos o en familia.