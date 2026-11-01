Darío Urzay y Quique Ortiz protagonizan una nueva sesión de 'Encuentros con Artistas' en el MAS

Darío Urzay. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acogerá el martes, 3 de noviembre, una nueva sesión del programa 'Encuentros con Artistas', que en esta ocasión reunirá a Darío Urzay y Quique Ortiz.

En un comunicado, el Ayuntamiento santanderino ha subrayado que la cita tendrá lugar a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo y sin necesidad de inscripción previa.

La nueva sesión de las 'Charlas Intergeneracionales' reunirá a dos artistas cuyas trayectorias y procedimientos presentan diferencias, pero que comparten un interés por la transformación de las imágenes y las posibilidades de la pintura para modificar su significado y su percepción.

Y es que, Darío Urzay desarrolla una investigación en torno a las relaciones entre pintura, fotografía y procedimientos digitales, mediante procesos en los que las imágenes se transforman al pasar de un medio a otro.

Mientras que Quique Ortiz trabaja habitualmente a partir de imágenes de archivo y materiales visuales que interviene mediante la pintura, alterando sus elementos originales y explorando las relaciones entre lo visible, lo sugerido y la memoria.

El encuentro permitirá abordar cuestiones como la influencia de los procesos creativos en la construcción de las imágenes, las decisiones que intervienen en su transformación y el papel del espectador en su interpretación.

Durante la sesión, cada uno de los artistas presentará su trayectoria, sus principales referencias y los procesos que articulan su trabajo.

Posteriormente, ambos mantendrán una conversación abierta a las preguntas y aportaciones del público, en la que podrán compartir experiencias, afinidades y diferencias entre sus respectivas prácticas artísticas.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha recordado que esta iniciativa busca acercar el arte contemporáneo a los ciudadanos y ofrecerles la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias, inquietudes y procesos de trabajo de artistas de diferentes generaciones.