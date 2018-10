Defensor del Pueblo cree que ampliar la prórroga del contrato de alquiler conducirá a situación "estable"

Publicado 19/07/2018 12:21:01 CET

Denuncia que colectivos como jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género o solas con cargas familias no reciben la "protección debida"

SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, cree que la propuesta anunciada este martes ante el Pleno del Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ampliar la prórroga en los contratos de arrendamiento de tres a cinco años y "rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía, en especial en materia de alquileres", conducirá a una situación "más equilibrada y más estable".

En su intervención esta mañana en la primera jornada del encuentro 'El derecho a una vivienda digna en la España actual', en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Fernández Marugán ha valorado que este anuncio merece "ser tomado en consideración" y ha defendido la necesidad de enfocar las políticas hacia los colectivos más "vulnerables".

En este sentido, ha valorado que este tipo de políticas anunciados por el Ejecutivo supondrán ir "en la buena dirección" y que deben ir acompañadas, entre otras medidas, de una modificación del contrato de arrendamiento. A este respecto, defiende estas medidas porque "hemos vivido un periodo de retroceso que nos ha conducido a ser uno de los países europeos que menos protección da" a un bien como la vivienda.

Tal y como ha dicho en este encuentro, en España hay familias que no tienen niveles de renta para poder adquirir una vivienda y su "única salida" es la opción del alquiler, pero ha criticado que el "problema" surge cuando hay "alzas" en los precios de los alquileres, que se ponen "por las nubes", ha añadido, en Madrid, Barcelona, San Sebastián o Balares, donde las personas "vulnerables" tienen una "enorme dificultad" tanto para comprar una casa en propiedad como para acceder el mercado del alquiler.

Así, ha denunciado que el acceso a la vivienda es "el primer problema" que existe en España en la actualidad y que los colectivos de los jóvenes, los desempleados, los trabajadores con "baja" remuneración económica y las mujeres víctimas de violencia de género o que viven solas con cargas familiares no reciben la "protección debida" a pesar de que la "necesitan" porque "no tienen ni activos ni créditos" para poder comprar una vivienda.

"EL MUNDO CONSTRUIDO ES BASTANTE DURO PARA LOS JÓVENES"

"El mundo que hemos construido es bastante duro con los jóvenes", ha criticado Fernández Marugán, ya que este colectivo "no ha logrado" emanciparse o ha tenido que volver en los últimos años a la vivienda de sus padres. A este respecto, ha destacado que en España se realiza un "esfuerzo importante" para adquirir una vivienda, hasta el punto de que la Defensoría del Pueblo lo ve "excesivo", tanto desde el punto de vista del alquiler como de la compra.

"Las cosas no han ido bien", ha lamentado, en lo referido a la "facilidad" para acceder a la vivienda. De hecho, ve que este aspecto tiene una "enorme importancia", haciendo referencia a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Encuesta de Presupuestos Familiares, según los cuales los españoles dedican a la vivienda unos 8.800 euros al año, es decir, "más o menos" el 30 por ciento del gasto de las familias españolas se dedica a la vivienda y a servicios como el gas, el agua o la electricidad.

A su juicio, los ciudadanos no se compran una vivienda porque tienen una retribución económica "que no permite un ahorro alto", ya que hay "trabajadores pobres" y "mucha gente joven" con empleos a tiempo parcial o temporales, fórmulas laborales que "de alguna manera" no permiten "ahorrar lo que uno debería ahorrar" para tener un acceso a la vivienda.

EN 2017 SE ENTREGARON LAS LLAVES DE 4.938 PISOS SOCIALES

El Defensor del Pueblo en funciones también ha calificado como "muy injusta" y "muy dura" la realidad que se refleja de que, según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en nuestro país se entregaran en 2017 las llaves de 4.938 pisos sociales. A su entender, este es un dato "muy relevante" porque indica "una cierta orientación" de la política económica y la "escora" en una "determinada dirección".

Del mismo modo, Fernández Marugán ha expresado que en los últimos años se ha producido la "desaparición" de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) como elemento "característico" de la política pública en España con gobiernos de distinto color, que "a la hora de ajustar" durante la crisis económica han dejado "al margen" las políticas intervencionistas y han apostado por políticas "más laxas y menos comprometidas".

Desde su punto de vista, es "necesaria" una reflexión porque no hay ayudas públicas, en comparación con los incentivos sociales, para comprar una casa, en un contexto en el que la respuesta de los poderes públicos ha sido "escasamente comprometida".

Además de asegurar que la vivienda en España "es cara", que los precios de los alquileres son "altos" y que la vivienda social es "relativamente escasa" y el número de viviendas destinadas al alquiler es "de los más bajos" en Europa, ha concretado que el porcentaje de gasto público para ayudas al acceso a la vivienda en relación al Producto Interior Bruto (PIB) ha bajado del 0,2 por ciento al 0,1 por ciento desde el año 2011.

Finalmente, ha alertado de que el alquiler turístico está generando "una mutación" en el urbanismo de las ciudades y provocando la "expulsión de muchas familias" del centro de las ciudades, "obligando" a que busquen una vivienda en los barrios periféricos. "Me temo que esa tendencia se va a ir desarrollando a lo largo de los últimos años", ha manifestado.