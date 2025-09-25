Delegado del Gobierno y obispo defienden el diálogo por Cantabria en su primera reunión

Delegado y obispo defienden la "paz" y el "diálogo" en su primera reunión - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el obispo de Santander, Arturo Ros, han defendido el diálogo "para mejorar Cantabria" y "por el bien de Cantabria", han dicho respectivamente, tras la primera reunión mantenida entre ambos después del nombramiento de Casares.

Además, durante la reunión celebrada en la Delegación, han abordado temas como la situación en Palestina y Ucrania o la crisis migratoria que afecta a Canarias, Ceuta y Melilla.

"Creo firmemente en el diálogo, en buscar puntos de encuentro y cómo podemos trabajar entre todos y entre todas para mejorar Cantabria", ha afirmado Casares.

Mientras tanto, Ros ha mostrado su "disposición a caminar juntos en aquellas cosas que podamos hacer por el bien de Cantabria".

Asimismo, el delegado ha asegurado que la "convivencia es fundamental" y ha hecho un llamamiento para "buscar los puntos que nos unen para hacer avanzar a nuestros pueblos".

Por otro lado, Casares ha destacado que Cantabria es un "pueblo solidario y justo", con unos ciudadanos "sensibles" ante la "masacre" del pueblo de Palestina y "nadie puede mirar para otro lado"; y, también, la acogida de los menores migrantes no acompañados que llegarán a la región tras "haber huido de la miseria, las guerras y el hambre".

El delegado ha incidido en la acogida de menores migrantes y ha señalado que Canarias y las ciudades autónomas "no pueden soportar más la capacidad de acogida" y, por ello, ha reclamado ser "solidarios y justos con los niños que buscan ser acogidos".

"Hagamos ese acogimiento en nuestra tierra para darles esperanzas y un futuro que no tienen", ha sostenido, y ha señalado que "han huido de sus países por la miseria, las guerras, el hambre y España es un país de acogida, pero también históricamente ha sido emisor".

Más allá, el delegado y el obispo han hablado de los conflictos que afectan al mundo, con especial atención a la "barbarie que sufre el pueblo de Gaza" pero también de la "ya larga guerra" en Ucrania. Y ambos han hecho un llamamiento a "la paz y el entendimiento" y se han emplazado a trabajar conjuntamente por la "convivencia".

El delegado ha mostrado su intención de tener las "puertas abiertas a encontrarse con todos los agentes y actores sociales, políticos, económicos, culturales, científicos y también religiosos que hacen comunidad, que son parte de Cantabria".

Por su parte, el obispo de Santander ha destacado que ambos "convergemos en muchas cosas que son significativas". Asimismo, Ros ha dicho que "tenemos disposición a caminar juntos en aquellas cosas que podamos hacer por el bien de Cantabria, que siempre será por el bien de todos".