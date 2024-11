Denunciado el responsable de un perro de raza peligrosa por 13 infracciones

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado al responsable de un perro de raza potencialmente peligrosa, un Presa Canario, por 13 infracciones.

El dueño del perro, de 19 años, fue identificado y denunciado a las 21.40 horas del miércoles en la calle María Cristina por no recoger los excrementos del animal; la negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por los agentes; no tenerle vacunado contra la rabia; no poseer el animal carné, identificación o cartilla sanitaria; carecer de seguro obligatorio de responsabilidad civil; no tenerle debidamente censado; omitir la inscripción en el registro; incumplir la obligación de identificar al animal; no llevarlo conducido por correa o cadena en lugares públicos; dejar suelto un animal potencialmente peligroso; hallarse el animal en la vía pública sin bozal y por no presentar licencia para la tenencia de perros de estas razas.

El perro fue retirado por el Servicio Municipal de Recogida de Animales a sus dependencias.

El joven también fue denunciado por negarse reiteradamente a identificarse.