Denunciados tres hosteleros de Santander por música alta o exceso de aforo

Archivo - Policías locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado este fin de semana a tres hosteleros de la ciudad por tener la música alta en sus establecimientos o exceso de aforo.

En concreto, han sido identificados responsables de dos locales ubicados en la calle Pedrueca, que fueron denunciados por tener la música en tono elevado e incumplimiento de las condiciones de licencia (exceso de aforo uno de ellos).

Y otro en la calle Antonio López, también por música alta, molestias al vecindario e incumplimiento de la licencia, por una actuación en vivo en el establecimiento.