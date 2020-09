Denunciados tres hosteleros, siete vecinos por fiestas en casa y 54 por beber en la calle

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado este pasado fin de semana a tres hosteleros de la ciudad por permitir el acceso y venta de alcohol a menores, dejar fumar dentro de sus locales y utilizar la cocina sin autorización, entre otros motivos.

Además, los agentes han identificado a los responsables de siete viviendas en diferentes calles de la ciudad por molestias de música y voces en tono elevado por la celebración de fiestas.

Y en doce controles en distintos puntos, han formulado 54 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, ha informado este lunes la Policía Local.

En cuanto a los responsables de los tres establecimientos hosteleros denunciados, uno de ellos se ubica en la calle Santa Lucía y a las 23.40 horas del viernes causaba molestias por música elevada, no presentó la licencia de apertura y había permitido el acceso y la venta de alcohol a menores. Además, se estaba llevando a cabo una actuación en vivo sin autorización.

A las 00.55 horas del sábado en la calle Andrés del Rio, el dueño de un local incumplió con la ley antitabaco ya que estaba permitiendo fumar dentro.

Y a la 1.20 horas de esa madrugada, en la calle Madre Soledad fue denunciado el tercer hostelero por no presentar licencia de apertura, ejercer la actividad de cocina sin autorización, carecer de tarjeta anunciadora de licencia y aforo, así como por la instalación de elementos en la terraza sin permiso.

OTRAS DENUNCIAS

Durante todo el fin de semana, los policías han denunciado a once personas por falta de respeto y consideración hacia los agentes actuantes y a otras cuatro por desobediencia a las indicaciones los mismos, así como a once más no por depositar en las papeleras residuos sólidos de pequeño tamaño.

Por otro lado, el domingo por la mañana los efectivos policiales identificaron y denunciaron en la Plaza de la Esperanza a seis personas que ejercían la venta ambulante sin autorización. Dos de ellas vendían productos de filatelia y antigüedades, y las

otras cuatro ropa y calzado de segunda mano.

Y desde el viernes los efectivos policiales han registrado a seis personas, incautándoles diversas sustancias estupefacientes y a otras seis les han intervenido cuatro navajas, un bastón extensible y un cuchillo.

CONTROLES DE TRÁFICO

Por otro lado, la Policía Local ha continuado con los controles de seguridad para prevenir accidentes de tráfico bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas y estupefacientes y de 48 pruebas realizadas cuatro resultaron positivas.

Además, los agentes inspeccionaron 122 motos, de las que el 4,10% carecía del seguro obligatorio para vehículos y el 5,73% no había realizado la ITV en el plazo señalado.

Finalmente, de 223 vehículos vigilados en un control de velocidad solo uno fue denunciado porque excedía el límite permitido.