Se derrumba un parking subterráneo en Nueva Montaña sin causar víctimas

Un parque infantil se ha hundido esta madrugada sobre el parking subterráneo de un conjunto residencial situado en Nueva Montaña, en la calle Tomás y Valiente de Santander, sin que se hayan producido daños personales aunque sí cuantiosos materiales.

Se trata de un garaje comunitario, con unas 500 plazas, de las que un centenar se habrían visto afectadas, promovido por la empresa pública Gesvican entre 2004 y 2006.

El peso de la tierra del parque infantil podría ser la causa del hundimiento, aunque deberán ser técnicos del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria los que determinen las causas del derrumbe.

Así lo han explicado el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha señalado que las viviendas de la zona no correrían peligro aunque también es algo que deben determinar los informes técnicos. Ambos han asegurado que su prioridad es "dar una solución al problema" y que los vecinos recuperen su entorno "lo más pronto posible". Los Bomberos de Santander están apuntalando la zona afectada.

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y la consejera de Presidencia e Interior, Paula Fernández Viaña, responsable del área de Protección Civil, también se han acercado hasta el lugar de los hechos para comprobar el alcance del suceso.

Los responsables del Gobierno regional también han tranquilizado a los vecinos, que no tendrán que abandonar sus viviendas porque, según los técnicos, y a falta de confirmación oficial, la cimentación no presenta alteraciones y no hay riesgo de derrumbe.

"Nos ponemos manos a la obra para atender a todo el mundo, no nos vamos a esconder y lo primero va a ser dar una solución a este problema desde el Gobierno", ha señalado Gochicoa.

A falta de la confirmación técnica, el consejero ha apuntado como posible causa del hundimiento a una "sobrecarga" en la placa del forjado debido al peso de la tierra humedecida. "En teoría eso tendría que estar calculado para estos menesteres y es lo que vamos a comprobar", ha añadido.

El Gobierno de Cantabria, que trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Santander, ya se ha puesto en contacto con una empresa para proceder a la extracción de los materiales y también con los adjudicatarios del proyecto, la UTE Dragados-Ascan.

Asimismo, y sin perjuicio de los informes que realicen los técnicos, el Ejecutivo ha encargado una valoración independiente que ayude a esclarecer lo ocurrido.

Gochicoa ha incidido en que, antes de iniciar la investigación, la prioridad en estos momentos es asegurar la zona y confirmar que no se han producido daños personales.

Sobre la reparación de daños, ha explicado que ésta corresponde al promotor, en este caso la empresa Gesvican, pero, si se demuestra que el colapso se ha producido como consecuencia de un fallo en el proyecto inicial o en la ejecución del mismo, la Administración puede exigir las responsabilidades oportunas.

Finalmente, el titular de Obras Públicas ha confirmado que ninguno de los diferentes peritajes realizados para solucionar el problema de filtraciones existente en los garajes, que motivó una reclamación judicial de los vecinos y cuyas obras estaban a punto de adjudicarse", alertaba de la existencia de un "riesgo estructural".

Según los primeros cálculos, la zona afectada por el hundimiento tiene una extensión cercana a los 1.800 metros cuadrados y el número de plazas de aparcamiento que han resultado damnificadas, a falta de concretar el número de vehículos que se encontraban estacionados en el momento del derrumbe, ronda el centenar.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que "lo primero que debemos saber es qué ha pasado y eso lo tendrán que decir los técnicos", destacando la "disposición" del Gobierno de Cantabria. "Trabajaremos duramente para que pueda estar perfecto lo antes posible y conocer las causas", ha asegurado la regidora.

Preguntada sobre si las viviendas son seguras ahora, Igual ha dicho que "eso también lo están mirando los técnicos", aunque "parece ser que los forjados --de las viviendas y los garajes-- son diferentes y no corren peligro, pero deben ser los técnicos los que lo digan".

Al respecto ha informado de que no se han desalojado las viviendas "porque no hay peligro en este momento, según los técnicos y tampoco hay que alarmar".

La alcaldesa acudió al lugar sobre las 6.45 horas, tras ser avisada por la presidenta de la asociación de vecinos y por la Policía Local del suceso. Para comprobar si había víctimas, se pidió a los residentes que hicieran una "criba" por todos los portales "y que nos dijeran si echaban de menos a alguien". El resultado ha sido negativo, si bien Igual ha apelado a la "prudencia" en espera de un método más riguroso para comprobarlo.

Por su parte, la Policía Nacional ha informado que por el momento no hay constancia de víctimas ni denuncias por desaparecidos en el lugar, y tampoco se han encontrado indicios de criminalidad, por lo que serán los servicios del Ayuntamiento quienes continuarán con las actuaciones que procedan

VECINOS

Mientras, los vecinos de la zona han calificado de "milagro" que no se haya producido ninguna desgracia personal, dado que en ella residen alrededor de 500 personas y todas las viviendas tienen garaje.

En declaraciones a Europa Press, Beatriz, una de las vecinas, ha asegurado que el hecho de que no haya que lamentar víctimas en este derrumbe que se ha producido sobre las 6.20 horas es un milagro. "Somos 500 vecinos los que vivimos aquí y todos tienen debajo su garaje. Y que no haya pasado nada, pues es un milagro".

En este sentido, ha comentado que su cuñada suele coger el coche a las 6.30 horas para ir a trabajar y llevar al niño a la guardería. "Y casualidad de que hoy no trabaja por la mañana, trabaja por la tarde. Le habían cambiado el turno".

Beatriz también ha visto a un ciclista que iba a entrar al parking, "y con las mismas salió corriendo por la puerta arriba, por la cuesta que hay para entrar a los garajes. (Fue) un momento todo muy confuso; no se sabía nada de lo que había pasado, si nos iban a desalojar, sino no; no se sabía lo que pasaba", ha comentado.

Además, ha relatado que en un principio se pensó que había alguien en el garaje. "La Policía dijo por un altavoz que los jefes de portal de todos los edificios se juntaran en el centro cultural, a ver si se echaba en falta alguien, porque en un primer momento parecía que un señor que no aparecía, pero resultó que estaba en el trabajo".

Beatriz también tiene una plaza en el parking siniestrado, y ayer, sobre las 20.00 horas, vio humedades al lado de su furgoneta. "Había días, hacía tiempo, que se veía caer goteras, pero tampoco le das más importancia; lo habían arreglado, una chapucilla habían hecho, y parecía que se había quitado, pero no. Ayer salió algo, unos charcos, y ha pasado esto", ha comentado.

Por su parte, Javier, otro vecino, estaba a las 6.20 horas en su trastero cuando notó "como un movimiento de viento" y al salir vio que la puerta del garaje había salido despedida hasta el parque. "Entramos dentro a ver si había alguna persona y estaba todo derrumbado", ha referido.

Javier se ha congratulado de que no haya habido daños personales y solo materiales. "Ahora, a ver qué dicen que es ha sido el motivo".

Mientras, Verónica, que estaba durmiendo cuando "sonó una explosión muy grande a la vez un tambaleo" que ha dañado la furgoneta que tenía aparcada en las proximidades, apunta que se "especulan varias cosas". "Se dice que si había una pequeña explosión o que si ha sido porque hay temas de inundaciones y es tema del agua entonces".