Desahuciada una mujer con tres hijos menores al no poder pagar el alquiler de la vivienda en Santander

Archivo - Calle Joaquín Costa Santander - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y sus tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad, han sido desahuciados este miércoles de la vivienda donde residían en la calle Joaquín Costa de Santander, al no poder afrontar el pago del alquiler.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la ciudad ha informado en un comunicado del lanzamiento, por el que había convocado una concentración de rechazo frente al inmueble, en el número 29 de la citada vía, y para exigir soluciones habitacionales.

Según la PAH, esta familia vivía en un edificio adquirido por una empresa inversora, dedicada al turismo y la restauración, hasta que ha finalizado la moratoria estatal de desahucios por la que se suspendían los que afectan a personas vulnerables.

La plataforma, que calcula en más de 600 las familias cántabras que podrían quedarse en la calle en los próximos meses, ha lamentado que "hoy" le ha tocado a esta mujer, Julia, pero ha advertido que "mañana" puede afectar al "resto" de personas en la misma situación, pues no se trata de un problema "individual, sino estructural".

Así, a juicio del colectivo, este caso más que "una excepción" es el reflejo de una política "fallida" fruto de la cual -denuncian- esta mujer y sus hijos han sido "expulsados" de su hogar y sin una "alternativa habitacional digna por parte de las instituciones".

"Ni el Gobierno de Cantabria ni los Servicios Sociales han ofrecido una solución real a una situación que era perfectamente previsible", ha lamentado la PAH, para la que la desprotección "no es un accidente" sino "resultado directo de decisiones políticas".

Al respecto, el colectivo de afectados por la hipoteca ha precisado que esta mujer ha conseguido una alternativa habitacional "por sus propios medios", pero ha matizado que se trata de "un parche" que "dista mucho de garantizar estabilidad, seguridad o condiciones adecuadas para criar a sus hijas".

Para la PAH, el llamado 'escudo social' es "insuficiente" y, en todo caso, cuando "no protege en el momento crítico" es una "promesa vacía". Con todo, ha reiterado que la vivienda no es "un privilegio" sino "un derecho".