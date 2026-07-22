Desahucian a una mujer y su hija en Santander en medio de una fuerte tensión

Desahucio en Santander - SINDICATO DE VIVIENDA

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y su hija han sido desahuciadas este miércoles por la mañana de la vivienda donde residían en el número 20 de la calle Antonio López de Santander.

El lanzamiento, que era la segunda vez que había sido ordenado por la autoridad judicial, se ha llevado a cabo en un ambiente de fuerte tensión y en medio de un dispositivo policial y de protestas de activistas antidesahucios.

De hecho, una de ellas ha asegurado haber sido "agredida" por una de las policías del dispositivo que, según su versión, le habría tirado del pelo para intentar quitarla "por la fuerza" del portal de la vivienda, según ha informado el Sindicato de Vivienda, que había convocado una protesta en contra del desahucio.

Según el colectivo, esta supuesta agresión se ha producido "a pesar de que ningún miembro de la asamblea había ejercido violencia ni opuesto resistencia frente a los agentes".

El Sindicato de Vivienda ha relatado que el lanzamiento estaba previsto para las 9.00 horas y casi dos horas antes, sobre las 7.15, la Policía Nacional ha acordonado la zona "impidiendo el paso a las personas que, voluntaria y pacíficamente, iban a manifestarse en contra del desahucio", lo que, a su juicio, supone una "flagrante vulneración" del derecho fundamental de protesta.

Según ha indicado, el operativo policial ha estado integrado por siete agentes --entre ellas la que supuestamente ha agredido a la activista-- que han llegado en dos furgones.

El Sindicato ha informado tanto de la "flagrante vulneración del derecho a la protesta como de la agresión" a la activista a la Delegación del Gobierno, que le ha animado a denunciarlo.

"Pedro Casares dijo que quería limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden y parece que ya ha empezado. A mí no se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho fundamental a una vivienda digna te echen a palos", ha indicado la militante supuestamente agredida.

El Sindicato ha censurado que el desahucio afecta a una familia en "situación de vulnerabilidad", "sin alternativa habitacional" y "sin que las instituciones sean capaces de dar una respuesta más allá de la violencia".

Según la información trasladada por el colectivo, la mujer desahuciada, Blanca, llevaba viviendo desde los 12 años en la misma vivienda, propiedad de un tercero, que, según el Sindicato, es "un multipropietario que quiere echarlas a la calle para seguir especulando".

LA POLICÍA NACIONAL NO CONFIRMA NI DESMIENTE LA AGRESIÓN

Por parte de la Policía Nacional, a preguntas de Europa Press, no han confirmado ni desmentido la existencia de ninguna agresión.

Sí han explicado que, dentro de la operativa policial, se ha establecido "una zona de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la actuación judicial".

También ha informado de que "no ha habido detenciones, ni ninguna persona ha sido denunciada".