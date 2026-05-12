Desalojan a una 'inquiokupa' de una finca pública en Piélagos tras siete años sin pagar

Agentes - David Zorrakino - Europa Press

TORRELAVEGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha dado a conocer que este mismo martes se está produciendo en una finca pública del Gobierno de Cantabria en Piélagos el lanzamiento de una 'inquiokupa' que llevaba "siete años sin pagar" el alquiler, pese a que se trataba de una cantidad "bastante irrisoria".

Además, el juzgado ha apuntado que no se trata de una persona vulnerable, tal y como ha indicado el consejero esta mañana a preguntas de los medios por los casos de 'okupación' ilegal que sufre el Ejecutivo regional en el parque público.

En este sentido, ha anunciado que el 17 de junio se celebrará el juicio para el lanzamiento del inmueble okupado en Orejo (Marina de Cudeyo) por una pareja de jóvenes y una niña, que forma parte de la promoción de tres viviendas destinadas a alquiler asequible que aún no se han sorteado.

Precisamente, el Gobierno ya indicó el mes pasado que llevaría a cabo el sorteo de las tres viviendas pese a los okupas, un paso que, según ha detallado hoy el titular del área, se hará el día 1 de junio para adjudicarlas a "sus legítimos ocupantes".

Y es que el consejero espera que el juicio que se celebrará ese mismo mes "ponga fin a una situación que es ridícula". "Nosotros hemos hecho todas las cuestiones que eran necesarias para que esa propiedad pueda ser adjudicada a una persona que sí que tiene derecho a ella", ha sentenciado.

Menos de una semana después de anunciar que habían okupado la vivienda de Orejo a finales de abril, Media dio a conocer que había vuelto a ocurrir en otra vivienda pública del Gobierno en Torrelavega, donde además, la inquilina había sido desalojada tan solo 24 horas antes por no pagar el alquiler durante más dos años, pese a no ser una persona vulnerable según la justicia

El consejero ha confirmado que, "según los vecinos, es la misma persona" la que ha vuelto a entrar en el domicilio. "Para que se hagan una idea de las intenciones que tenía de cumplir la sentencia judicial, había dejado el ordenador cargando cuando se produjo el lanzamiento y a las pocas horas volvió a okupar la finca. Por lo tanto, tiene una intención clara de burlar las sentencias judiciales", ha lamentado.

Media ha explicado que la denuncia se presentó el mismo día que entró al inmueble, por lo que espera que el juzgado "actúe haciendo cumplir sus propias resoluciones" tras declararla no vulnerable.

Y es que el lanzamiento de esta inquilina se produjo el pasado 28 de abril tras un largo proceso en el que la justicia terminó dando la razón al Ejecutivo, que inició el primer expediente para reclamarle las mensualidades pendientes en noviembre de 2023.

El consejero ha hecho estas declaraciones precisamente en el acto de inicio de la construcción de 15 nuevas viviendas públicas en Torrelavega, donde ha lamentado que "hay otros muchos más casos" y "esta es la situación real que sufre el Gobierno de Cantabria" y también los particulares, que tienen "miedo" a poner sus propiedades en alquiler.

De ahí que existan "más de 50.000 viviendas en Cantabria cerradas", ha lamentado Media, que espera hacer "reflexionar" a "algunos que dicen en el Parlamento que no hay okupas ni inquiokupas y que la ocupación es un cuento".

"Ni es un cuento para la Administración de la comunidad autónoma ni es un cuento para los titulares de los bienes: es una realidad muy grave y es la realidad que perjudica gravemente el mercado de la vivienda", ha recalcado para arremeter de nuevo contra la Ley de Vivienda.

"Sería muy bueno que todos aquellos que cierran los ojos ante esta situación, de una vez por todas, tomen medidas y deroguen la Ley de Vivienda nacional que tanto daño está haciendo a los jóvenes", ha concluido.