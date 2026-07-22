Se desata un aparatoso incendio en una chatarrería de Astillero

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un aparatoso incendio se ha declarado en la tarde de este miércoles en una chatarrería de la calle Industria de Astillero --al lado del Punto Limpio y visible desde varios puntos del arco de la bahía-- donde están trabajando bomberos del parque de emergencias de Camargo y sin que, por el momento, se hayan registrado heridos.

Así lo han informado a Europa Press fuentes municipales, que han señalado que el fuego se ha desatado a las 16.00 horas por causas que aún se desconocen.

Al lugar se ha desplazado el alcalde, Javier Fernández Soberón, y el pedáneo, Alejandro Hoz, desde donde están siguiendo el operativo en el que intervienen cinco camiones de bomberos.

También ha acudido una ambulancia del servicio sanitario 061 por prevención.