Se desata un aparatoso incendio en una chatarrería de Astillero

Por el momento no se han registrado heridos

Incendio de una chatarrería en Astillero
Incendio de una chatarrería en Astillero- AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
Europa Press Cantabria
Actualizado: miércoles, 22 julio 2026 17:25
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SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un aparatoso incendio se ha declarado en la tarde de este miércoles en una chatarrería de la calle Industria de Astillero --al lado del Punto Limpio y visible desde varios puntos del arco de la bahía-- donde están trabajando bomberos del parque de emergencias de Camargo y sin que, por el momento, se hayan registrado heridos.

Así lo han informado a Europa Press fuentes municipales, que han señalado que el fuego se ha desatado a las 16.00 horas por causas que aún se desconocen.

Al lugar se ha desplazado el alcalde, Javier Fernández Soberón, y el pedáneo, Alejandro Hoz, desde donde están siguiendo el operativo en el que intervienen cinco camiones de bomberos.

También ha acudido una ambulancia del servicio sanitario 061 por prevención.

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