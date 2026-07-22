Descubren el contrabando de caravanas y coches del Reino Unido a través del Puerto de Santander para su venta

Inspección de las caravanas en Asturias - GUARDIA CIVIL CANTABRIA

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha descubierto la existencia de contrabando de caravanas y coches procedentes del Reino Unido a través del Puerto de Santander para su posterior venta.

La Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto, dentro de sus actuaciones como Resguardo Fiscal del Estado, obtuvo informaciones externas que apuntaban a la posibilidad de que se estuviera produciendo una entrada de caravanas procedentes del Reino Unido como si de una llegada temporal para el disfrute de vacaciones se tratara. Sin embargo, dichos vehículos no regresaban nuevamente al Reino Unido, ha informado en un comunicado la Benemérita.

Los investigadores de la Guardia Civil en el Puerto pudieron verificar que, lo que eran indicios, se convirtieron en posibles ventas de estas caravanas en España.

Así, se ocultaba su entrada con fines comerciales, evitando así el pago de impuestos arancelarios por tal motivo.

Además, la investigación también apuntaba a que la entrada de las caravanas en España no solo se realizaba por el Puerto de Santander, sino que podían llegar cruzando la frontera terrestre, previó desembarque en algún puerto europeo.

Los especialistas fiscales de la Guardia Civil detectaron que las caravanas eran ofertadas para su venta en internet y averiguaron que la base de las mismas se encontraba en el municipio de Grado, en Asturias.

Averiguada su localización exacta, efectivos de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Santander se desplazaron hasta el lugar, donde en ese momento encontraron ocho caravanas y cinco turismos, todos ellos procedentes del Reino Unido, sin que el responsable pudiera acreditar la declaración de importación, por lo que fueron precintados.

La investigación puso igualmente al descubierto que durante el pasado año se importaron desde el Reino Unido otras 24 caravanas, de las que igualmente carece de la documentación de declaración de dicha importación.

Por estos hechos, la Guardia Civil de Cantabria formuló 37 denuncias por supuestas infracciones de contrabando relacionadas con 32 caravanas y cinco turismos, entre los que se incluyen la parte que entró a través del Puerto de Santander.

Estos vehículos no contaban con la declaración preceptiva para la importación ni el pago de impuestos obligatorios.

De hecho, la Guardia Civil calcula en unos 28.000 euros el importe no abonado en concepto de derechos de importación aduaneros, ha informado en un comunicado el instituto armado.

Las denuncias fueron remitidas a la Administración de Aduanas del Principado de Asturias, quedando igualmente a su disposición las caravanas y vehículos precintados.

Por otro lado, la Guardia Civil ha remitido informe denuncia a la Agencia Tributaria de lo descubierto por si el presunto infractor hubiera omitido también la declaración de las ventas realizadas de caravanas.