Desviados por la niebla cuatro vuelos que tenían que aterrizar en el Seve Ballesteros-Santander

Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 20 abril 2026 11:09
SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La densa niebla existente a primera hora de esta mañana en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha obligado a desviar cuatro vuelos que tenían que haber aterrizado en el aeródromo cántabro.

En concreto, se ha desviado a Asturias el vuelo de Vueling de las 7.00 horas procedente de Barcelona con destino a Santander, donde tenía que haber tomado tierra a las 8.30 horas.

También se ha tenido que desviar a Zaragoza el avión de Wizz Air procedente de Bucarest; y el Air Nostrum de Madrid a Santander ha debido regresar a la capital de España.

Finalmente, el Ryanair que venía a Santander desde Manchester ha sido desviado a Madrid, según información de Amigos de Parayas consultada por Europa Press.

Contenido patrocinado