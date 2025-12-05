Detectan una fuga de gas en el colegio Los Puentes de Colindres, sin incidencias

Bomberos cortan el suministro en el CEIP Los Puentes de Colindres por un escape de gas - 112

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria han cortado este viernes el suministro de gas en el CEIP Los Puentes de Colindres tras detectarse una fuga.

Dado que la zona de contadores se encuentra en el exterior del recinto escolar, el escape no ha generado incidencias en la actividad del centro y no ha sido necesario desalojar el colegio.

La fuga se ha detectado por el olor y el sonido y se ha dado aviso al 112. A su llegada, los efectivos han localizado el escape con rapidez y han cortado el suministro a la espera de la llegada de un técnico de la compañía de gas para solucionar la avería.

Además de los bomberos, ha acudido al lugar también la Policía Local.