Detenida por cuatro hurtos en residencias y domicilios de Santander y Bezana donde cuidaba a mayores

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de cuatro hurtos cometidos en varias residencias de la tercera edad y domicilios de Santander y Santa Cruz de Bezana, donde trabajaba cuidando a personas mayores y dependientes.

Los agentes supieron de una mujer que podría haber vendido numerosas joyas, lo les llevó a iniciar una investigación. Las primeras averiguaciones permitieron identificar a la aludida, así como comprobar que, efectivamente, había vendido joyas en múltiples ocasiones.

También supieron que trabajaba cuidando a personas mayores en varias residencias de la tercera edad, así como en servicios de limpieza y asistencia en domicilios particulares, por lo que valoraron que las joyas pudieran pertenecer a las personas que asistía.

Con la información de las transacciones de venta de joyas y de los domicilios y centros en los que había trabajado, los agentes comprobaron cada una de las operaciones realizadas por la sospechosa.

Las diligencias practicadas con las personas a las que había prestado servicio, así como con sus familiares, permitieron identificar a cuatro víctimas de robo de diversas joyas, cuyas ventas se estaban investigando.

El 28 de abril, los agentes localizaron y detuvieron a la mujer como presunta autora de cuatro delitos de hurto. Tras declarar en dependencias policiales fue puesta en libertad, previa advertencia de la obligatoriedad de presentarse ante la autoridad judicial cuando fuera requerida para ello.

Los agentes continúan con la investigación para localizar a otras posibles víctimas y tratar de determinar la propiedad del resto de joyas vendidas por la investigada.