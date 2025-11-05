Detenido por amenazar y agredir a su expareja en un bar en Santander

Zona de Ojaiz donde se produjeron los hechos - EUROPA PRESS

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años fue detenido anoche en Santander por amenazar y agredir a su expareja, una mujer de 31, tras una discusión en el interior de un establecimiento hostelero.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.25 horas en la Avenida de Ojaiz, donde acudieron efectivos de la Policía Local, que detuvieron al hombre por un presunto delito de violencia de género.

A partir de ese momento, la víctima será asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.