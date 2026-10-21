Detenido en Astillero un vecino de Santander de 66 años con cocaína preparada para su distribución

Droga y dinero intervenidos en Astillero - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Astillero a un vecino de Santander de 66 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas al sorprenderle con cocaína preparada para su distribución.

Este lunes 19, por la mañana, las patrullas que estaban realizando un control en Astillero inspeccionaron un vehículo e identificaron a su conductor.

Ante la presencia de los agentes, el hombre mostró una actitud nerviosa, por lo que se revisaron sus pertenencias, localizando entre ellas 18,5 gramos de cocaína, divididos en nueve dosis preparadas para su distribución, y un envoltorio más grande con la misma sustancia.

También se intervinieron más de 500 euros en billetes de diferente valor, susceptibles de proceder de venta de estupefacientes.