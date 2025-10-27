Detenido un joven implicado en una reyerta que se resistió a la Policía y causó daños en un coche

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años implicado en una reyerta en Santander este fin de semana ha sido detenido por lanzar manotazos y resistirse a los agentes de la Policía Local cuando trataban de identificarlo y cachearlo, causando daños en un vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre las 3.50 horas del domingo en la confluencia de la calle Santa Lucía con el paseo Menéndez Pelayo, donde acudieron los agentes para intervenir en dicha reyerta en la que, supuestamente, había armas blancas.

Durante el transcurso de la intervención, y cuando los policías estaban tratando de identificar a los participantes en esta pelea, vieron cómo el citado joven escondía un teléfono móvil en la llanta de un vehículo que se encontraba aparcado en la zona.

Dado a que una hora antes una chica había informado de que le habían sustraído su móvil cuando estaba en un bar, los agentes identificaron y cachearon al joven, que se revolvió contra éstos lanzándoles manotazos y dañando un coche que se encontraba aparcado en el lugar.

Acabó detenido por un supuesto delito de resistencia grave a agente de la autoridad.

Respecto al teléfono móvil que trataba de esconder, y que fue intervenido por la Policía, el implicado manifestó que se lo había facilitado una persona que había participado en la pelea.

A causa de esta intervención, uno de los agentes tuvo que acudir a un centro sanitario para ser asistido de las lesiones derivadas de la intervención.

60 DENUNCIAS POR BEBER EN LA CALLE

Por otro lado, durante el fin de semana, la Policía Local ha denunciado a 60 personas por consumir alcohol en la calle, así como a otras seis y a los responsables de siete viviendas por molestar a los vecinos con voces, gritos o fiestas caseras.

También han sido denunciados siete negocios de hostelería de la ciudad por distintos incumplimientos de la normativa, como reproducir música sin autorización o causar molestias a los vecinos al tenerla alta; rebasar el horario de cierre o colocar elementos no autorizados, o más de los permitidos, en sus terrazas, entre otros motivos.