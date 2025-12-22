Detenido un menor en Santander por agredir con un cuchillo a su vecino

Calle Carmen Bravo Villasante - EUROPA PRESS

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido en la madrugada de este domingo a un menor de 17 años por, presuntamente, agredir con cuchillo a un vecino de 45 años, que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios por un fuerte golpe en la ceja izquierda y un corte profundo en el brazo izquierdo.

Los hechos sucedieron en la calle Carmen Bravo Villasante, donde los agentes detuvieron al menor por un supuesto delito de lesiones con arma blanca, ya que, en una discusión, había agredido con un cuchillo a un vecino.

La víctima fue asistida en el lugar por la policía hasta que llegó la ambulancia, que lo trasladó al Hospital Marqués de Valdecilla.