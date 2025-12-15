Detenido en Santander por agredir a dos policías cuando trataban de identificarle

Policías Locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido en la madrugada de este domingo a un hombre de 22 años por agredir a dos agentes cuando trataban de identificarle.

Los hechos sucedieron sobre las 5.30 horas en una intervención en la calle Ataúlfo Argenta.

Cuando los agentes trataban de identificar a un joven, éste reaccionó de forma violenta contra ellos, lanzándoles patadas y manotazos, e intentó huir, por lo que fue perseguido por los policías, que tuvieron que reducirlo porque se resistió. Como resultado, dos agentes resultaron heridos.

Se han instruido diligencias judiciales contra el implicado por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.

Por otra parte, el sábado, a las 13.10 horas, en una intervención en la calle Río de la Pila, los policías han identificado y detenido a un hombre de 23 años al existir sobre él una orden de búsqueda, detención y personación, emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número de Navalcarnero.