Detenido en Santander por agredir a su pareja tras una discusión

Archivo - Agente Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido este lunes, a las 5.30 horas, en la calle Acebedos de Santander, a un hombre de 31 años por presuntamente agredir a su pareja de 29 años tras una discusión.

El altercado se produjo en el domicilio familiar y la mujer tuvo que ser atendida en el Hospital Marqués de Valdecilla donde fue trasladada por los propios agentes.

La Policía Local ha instruido diligencias por un supuesto delito de violencia de género que ha trasladado al juzgado. A partir de ese momento, la víctima ha estado asistida por la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de este cuerpo.