Detenido en Santander un hombre que agredió a su pareja en la calle tras una discusión

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 37 años que agredió a su pareja, una mujer de 43, en la calle tras una discusión.

La agresión se produjo este lunes, sobre las 20.40 horas, en la calle Universidad, según ha informado la Policía Local.

Ambos habían tenido una discusión tras la cual el hombre golpeó a la mujer.

Por ello, el hombre fue detenido por un presunto delito de violencia de género por el que se le instruyeron diligencias judiciales.

La mujer rechazó asistencia sanitaria pero paso a ser asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.