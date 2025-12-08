Detenido en Santander un hombre por agredir a su pareja y dañar el coche policial cuando iba a comisaría

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Santander como presunto autor de un delito de violencia de género por agredir a su pareja, de 23, y también por causar daños en el coche policial cuando le llevaban a comisaría.

Los hechos se produjeron sobre las dos de la madrugada del domingo en la calle Magallanes de la capital cántabra.

Según la Policía Local, el hombre había agredido a su pareja tras haber tenido una discusión en el domicilio familiar.

A su llegada al lugar, los agentes detuvieron al presunto agresor, que, cuando era llevado a comisaría causó daños en el vehículo policial.

Así, se instruyeron diligencias para el juzgado no solo como presunto autor de un delito de violencia de género sino también por otro de daños intencionados.

Por su parte, la víctima fue trasladada por los agentes al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y será asistida por la Unidad de Protección de Víctimas de la Policía Local de Santander.