Detenido en Santander por negarse reiteradamente a identificarse ante la Policía e increpar a los agentes

Policías locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha sido detenido este fin de semana en Santander por negarse reiteradamente a identificarse ante la Policía Local durante el transcurso de una intervención e increpar a los agentes.

Los hechos ocurrieron el sábado por la mañana durante una intervención de la Policía Local en el exterior de un establecimiento hostelero, donde los agentes estaban identificando a dos personas.

En ese momento, el hombre salió del local con la intención de interactuar con los agentes, si bien éstos le pidieron que se apartara y no interfiriera en la actuación.

Sin embargo, este varón continuó con su actitud y comenzó a increpar a los agentes, que entonces le pidieron que se identificara para denunciarle.

El hombre se negó a hacerlo, por lo que fue llevado a la comisaría de la Policía Nacional de La Albericia, donde continuó con su actitud y acabó detenido por un presunto delito de desobediencia grave a agente de la autoridad.