La DGT pone en marcha en Cantabria una campaña de control y vigilancia de motos

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en un control de tráfico.- Archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de la Jefatura en Cantabria, ha puesto en marcha desde este lunes, 11 de mayo, y hasta el domingo, día 17, una campaña autonómica de vigilancia y control de motocicletas, que se centrará en excesos de velocidad, alcohol, drogas, ITV caducada y adelantamientos antirreglamentarios como principales infracciones de los usuarios de estos vehículos.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa, en la que ha señalado que el uso de la motocicleta ha aumentado "significativamente" como alternativa al automóvil, con un aumento del 19% del parque de motos en estos cinco últimos, que ha pasado de 44.880 motocicletas a finales de 2021 a 53.323 en la misma fecha de 2025.

Asimismo, ha indicado que el riesgo de sufrir un accidente mortal es "entre 20 y 40 veces superior que en el automóvil", y es que el 95% de las víctimas mortales de los accidentes en los que está implicada una moto son los propios motoristas.

A lo largo de los últimos cinco años (2021-2025) se registraron en las carreteras cántabras un total de 1.532 accidentes con este tipo de vehículos implicados, en los que fallecieron 23 personas mientras conducían motocicletas y resultaron heridas de gravedad un total de 200.

Solo en 2025 hubo en Cantabria 360 accidentes con motocicletas, en los que fallecieron dos personas, otras 38 resultaron heridas de gravedad y 322 heridos leves.

Los accidentes con estos vehículos han registrado un "incremento significativo", del 26% respecto a 2024, cuando se registraron 285 siniestros, por lo que la DGT considera "prioritario" el desarrollo de esta campaña autonómica.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que la campaña no solo busca reforzar la vigilancia, sino también mejorar el conocimiento sobre la accidentalidad y la movilidad de los motoristas, promoviendo comportamientos más seguros y responsables en carretera

Y ha destacado que esta campaña autonómica, impulsada desde la Jefatura Provincial de Tráfico, se suma a la que lleva a cabo la DGT a lo largo del año, entre las que se encuentran el control de velocidad, alcohol y drogas, el uso del cinturón o los sistemas de retención infantil, entre otras.

TRAMOS DE MAYOR SINIESTRALIDAD

El jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, ha explicado que los tramos de carretera en los que se intensificará el control de motocicletas serán aquellos en los que exista mayor siniestralidad, debido a infracciones respecto de años anteriores, o bien en aquellos otros cuyo trazado les haga susceptibles de que se produzcan accidentes como consecuencia de circular a velocidad inadecuada o por maniobras antirreglamentarias.

"Estas circunstancias se cumplen principalmente en las carreteras convencionales y zonas de montaña", ha apuntado.

Alrededor de 180 agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria participarán en los controles que se realizarán durante toda la semana de la campaña, en la que también se ha invitado a participar a los ayuntamientos y las Policías Locales, cuya participación cobra especial importancia debido a que la motocicleta es un vehículo habitual en los desplazamientos urbanos.

La iniciativa, enmarcada en el área de 'Tolerancia Cero con comportamientos de riesgo', busca consolidar cambios de comportamiento en los conductores de motocicletas, un colectivo especialmente vulnerable en caso de accidente.