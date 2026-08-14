La DGT prevé 152.000 desplazamientos este fin de semana en Cantabria

Archivo - Tráfico en autovía. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comienza el dispositivo especial de tráfico del 15 de agosto, con una previsión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de 152.000 desplazamientos en Cantabria.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha subrayado que, para esta operación, el helicóptero de la DGT se unirá al despliegue en Cantabria de 180 agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, que contarán con la colaboración de la policía local de los principales municipios de la región.

Los puntos con mayor intensidad de tráfico serán en los accesos a Cantabria desde la Meseta por la A-67, así como en la zona oriental de la A-8, limítrofe con el País Vasco.

Los momentos de mayor presencia de vehículos se producirán, según la Delegación, la tarde de este viernes, la mañana del sábado, 15 de agosto, y a lo largo de todo el domingo, coincidiendo con la finalización del puente y el regreso de vehículos a sus lugares de origen.

El dispositivo se pone en marcha tras un fin de semana trágico, con 19 fallecidos en siniestros de tráfico, por lo que la DGT pide prudencia en estos días de comienzo y fin de vacaciones y de fiestas patronales.

Tráfico prevé más de 5,6 millones de desplazamientos en el territorio nacional entre la tarde de hoy y la media noche del domingo.

El dispositivo se pone en marcha tras un fin de semana trágico, con 19 fallecidos en siniestros de tráfico, por lo que la DGT pide prudencia en estos días de comienzo y fin de vacaciones y de fiestas patronales.